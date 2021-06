ÉCOUTEZ : Le Dr Phil Cooper de State of Mind sur le podcast Golden Point | Nouvelles de la ligue de rugby

Le Dr Phil Cooper de State of Mind est notre invité podcast cette semaine

Dans l’épisode de cette semaine du Golden Point Podcast, nous sommes rejoints par le Dr Phil Cooper de State of Mind, une organisation caritative pour la santé mentale.

Le Dr Cooper dit à l’hôte Marc Bazeley et Sports aériens Le spécialiste de la ligue de rugby, Phil Clarke, parle du travail de l’organisation et de sa croissance au cours de la dernière décennie depuis sa fondation dans des circonstances tragiques.

En plus du travail effectué avec les joueurs et les clubs à tous les niveaux de la ligue de rugby, il y a également un aperçu du travail de State of Mind avec les officiels de match.

En particulier, le Dr Cooper décrit les recherches en cours autour des fonctionnaires et comment ils sont affectés par les abus, ainsi que ce qui est fait pour lutter contre ces problèmes.

De plus, le Dr Cooper nous donne sa liste de souhaits pour la ligue de rugby et décrit ce que l’avenir réserve à State of Mind.

