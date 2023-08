Écoutez le casting original de One Piece doublé l’action en direct

Le remake live-action de Une pièce sort la semaine prochaine, après un flux assez constant de bandes-annonces et d’avant-premières pour la série. Au-delà de l’adaptation de l’une des histoires shonen les plus en vogue du moment, un gros tirage au sort pour le remake c’est que ça amène le le casting japonais de l’anime faire le doublage japonais du nouveau spectacle. Alors que voix d’anime un Les acteurs reprennent leurs rôles pour toutes sortes de médias élargis comme les jeux vidéo ou les films, c’est une autre chose de faire ça pour une adaptation en live-action. .

Lamar Johnson adore les Beyblades et les Pokémon

Netflix a pris le temps ces dernières semaines de mettre en avant le live-action Chapeaux de Paille, joué par Iñaki Godoy (Luffy)Taz Skylar (Sanji), Jacob Romero Gibson (Usopp), Emily Rudd (Nami) et Zoro (Mackenyu Maeda ). Mais pour ceux qui se demandent quoi Une pièce Japonais Le dub sera comme, le streamer libérer sed une version de son Bande-annonce du Comic-Con avec l’anime acteurs : Mayumi Tanaka (Luffy), Nami (Akemi Okamura, Zoro (Kazuya Nakai), Usopp (Kappei Yamaguchi), et Sanji (Hiroaki Hirata)— parlant à leurs homologues humains. Aucune des images de la bande-annonce n’est nouvelle, mais c’est amusant (et aussi un peu surréaliste) un peu de service aux fans qui pourrait améliorer le spectacle pour les fans de longue date de la franchise. Si la série a lieu dans les prochaines saisons, nous espérons que les autres Chapeaux de Paille seront doublés par leurs acteurs japonais pour compléter l’ensemble.

『ONE PIECE』予告編 【日本語吹き替えVer.】- Netflix Japon

Parallèlement à la bande-annonce ci-dessus, Netflix a publié une autre missive de Une pièce le créateur Eiichiro Oda. Alors que la série est si proche de sa sortie, l’enthousiasme d’Oda est palpable lorsqu’il écrit : « À l’ère des grands pirates ! Puisqu’il s’agit de Netflix, vous pouvez le regarder chez vous ou sur votre smartphone. Mais ça pourrait tout aussi bien être un film, alors regardez-le sur le plus grand écran possible, avec le volume au maximum, et profitez-en autant de fois que vous le souhaitez !!

Une pièce arrive sur Netflix le jeudi 31 août prochain.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.