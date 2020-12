Pendant un court moment, une forêt du centre de l’Allemagne a été remplie de sons de musique pour piano alors que le pianiste de renom Igor Levit a prononcé sa «déclaration musicale» en faveur de la forêt sur le point d’être défrichée pour une nouvelle autoroute.

Le musicien germano-russe, qui a reçu l’Ordre du mérite allemand en octobre – la seule décoration fédérale du pays, s’est produit en direct vendredi en plein milieu d’une forêt vieille de 300 ans à la lisière d’une clairière créée par des ouvriers du bâtiment pour le extension d’une autoroute locale.

Heute im #DanniBleibt: die Zerstörung geht weiter, die Polizei zieht Zäune zwischen die Bäume und @IgorPianiste ist mitten drin. pic.twitter.com/PJqxAmLlFi – Vendredis pour l’Allemagne du futur (@FridayForFuture) 4 décembre 2020

À quelques mètres à peine des barbelés séparant la forêt de la zone de défrichement remplie de matériel de construction et de voitures de police, le pianiste a joué plusieurs pièces allant de « Garçon Danny », une chanson folklorique irlandaise, aux œuvres du pianiste et compositeur de jazz américain Fred Hersch.

«Cette forêt est le symbole de tant de choses qui doivent changer», Levit a écrit sur Twitter, ajoutant qu’il s’agissait d’un «Triste plaisir» pour y jouer. Sa performance intervient à un moment où les travaux de défrichement étaient sur le point de se terminer.

Angekommen. Dieser Wald ist Symbolbild für so vieles, das sich ändern muss. Eine traurige Freude heute hier zu spielen. #DanniBleibt pic.twitter.com/fZhCeVya3O – Igor Levit (@igorpianist) 4 décembre 2020

Sur 1 000 hectares occupés par la forêt de Dannenroeder, 27 étaient réservés à la construction et la plupart d’entre eux ont déjà été défrichés malgré la résistance obstinée des manifestants, qui occupaient le bois il y a plus d’un an.

Avec son «Déclaration musicale», Levit voulait soutenir les éco-militants qui s’étaient opposés au défrichement depuis plus d’un an.

«Die Rodung ist nicht mehr zu stoppen» wurde bis heute unendlich oft erklärt. Was dahinter steht ist eine Botschaft, die weniger souverän als tieftraurig ist: Wir haben es so weit getrieben, selbst wenn man wollte, kann man mit der Zerstörung kaum mehr aufhören. #FridaysForFuture pic.twitter.com/O0KzpizVXo – Luisa Neubauer (@Luisamneubauer) 4 décembre 2020

Le pianiste a également exprimé sa gratitude aux manifestants et a exprimé son soutien à leur combat en disant qu’ils « Insufflé une nouvelle vie » dans la cause. Le spectacle est venu à l’invitation des branches allemandes de Greenpeace et du mouvement Fridays for Future.

«Au lieu de couper des forêts saines pour consolider la politique des transports d’hier, nous avons besoin d’un arrêt immédiat de l’expansion de toutes les autoroutes prévues. La planification du trafic doit être réévaluée sous les aspects de la protection du climat ». La porte-parole de Greenpeace, Gesche Juergens, a déclaré dans un communiqué annonçant le concert.

À travers 18 haut-parleurs, la musique de Levit a été diffusée jusqu’aux dernières cabanes dans les arbres restantes – tout ce qui restait d’un village de squatters créé par les militants dans la forêt.La forêt de Dannenroeder a été le théâtre d’une confrontation tendue entre les éco-activistes et la police. les autorités ont cherché à dégager la zone avant le début des travaux de construction.

Les tentatives d’expulsion des squatters se sont souvent traduites par de violents affrontements qui ont fait des victimes des deux côtés. 40 policiers ont été blessés, a déclaré le porte-parole de la police, Jochen Wegmann, aux médias locaux cette semaine. Il a ajouté que les squatters ont bombardé la police avec des bouteilles, des pierres et des pièces pyrotechniques et même des billes d’acier.

«Cette violence est terrifiante et impitoyable. Ces manifestants veulent sauver des arbres, mais mettent les gens en danger ». il a dit. Certains rapports des médias locaux suggèrent que les manifestants ont également été blessés. Samedi, la police a utilisé des canons à eau contre les militants alors qu’ils reconstruisaient des barricades et bloquaient une route d’urgence empruntée par les ouvriers du bâtiment. Les militants ont décrié l’utilisation de canons à eau à des températures glaciales comme « irresponsable. »

L’extension de l’autoroute A49 devrait relier les villes de Kassel et Giessen et a été une source de tension entre les autorités, les résidents locaux et les éco-activistes depuis un certain temps. Un projet précédent a été rejeté en raison de problèmes de conservation de la nature.

Les opposants au plan actuel soutiennent que ce n’est pas mieux puisqu’il s’agit de défricher un total de 85 hectares de terres, y compris ce qui se trouve dans la forêt de Dannenroeder et les bois voisins et pourrait faire « irréparable » nuire à l’environnement local.

