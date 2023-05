Écoutez l’audio des arbitres de la Premier League lors des appels VAR

L’audio entre les arbitres sur le terrain et les officiels du VAR en Premier League est désormais disponible. Alors que les officiels délibèrent sur les pénalités potentielles et les cartons rouges, ils discutent des moindres détails de ce qui peut ou non être une infraction.

Match Officials Mic’d Up est une émission de Premier League qui entre dans ces conversations. L’officier en chef de l’arbitrage de PGMOL, Howard Webb, explique comment le spectacle se déroule dans les cinq voix différentes entendues dans les décisions d’arbitrage. Il y a l’arbitre central, les arbitres assistants, les arbitres assistants vidéo (VAR), le VAR assistant et l’opérateur de replay.

La première édition de fans pouvant écouter ces arbitres en action est venue en réponse à un incident récent. Lors du match d’Arsenal à Newcastle le 7 mai, Jakub Kiwior est intervenu sur un tir de Bruno Guimarães. À l’origine, l’arbitre central a sifflé un penalty. Voici comment l’audio VAR de la Premier League a sonné en réponse à cet appel.

Comme entendu dans ce débat, le ballon n’a pas touché le bras de Kiwior. Cela a aidé Arsenal à conserver une feuille blanche qui a propulsé les Gunners vers une victoire 2-0.

L’audio VAR de la Premier League pourrait devenir plus cohérent

En plus de décomposer l’audio de certains matchs de Premier League, Webb a fait des commentaires qui pourraient indiquer un avenir clair et transparent avec l’audio et les décisions VAR.

« Nous cherchons à faire cela autant que possible », a déclaré Webb. « Nous avons fait de petits pas en avant. À l’approche de la saison prochaine, nous chercherons à faire plus.

En vertu des lois de la FIFA, cet audio ne peut pas être joué pendant le match. Dans d’autres sports, comme la NFL ou plus récemment la XFL, ces décisions des arbitres sont plus vocales et claires. Quoi qu’il en soit, cet accès à l’audio offre plus de transparence. Par conséquent, les supporters de la Premier League font davantage confiance aux officiels lorsqu’ils ont une explication complète. Après tout, les controverses VAR ont sévi cette saison.

PHOTO : IMAGO / PA Images