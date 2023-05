Écoutez l’appel radio du buzzer-beater du match 6 des Celtics

Derrick White a sauvé la saison des Celtics de Boston samedi avec un buzzer-batteur pour forcer un match 7 lors de la finale de la Conférence Est. Écoutez l’appel radio des Celtics.

Quelle montagne russe a été le match 6 de la finale de la Conférence de l’Est samedi. Les Boston Celtics semblaient se diriger vers une victoire au quatrième quart, mais le Miami Heat est revenu, prenant une avance tardive de 103-102 après qu’une faute brutale d’Al Horford a permis à Jimmy Butler d’obtenir trois lancers francs, qu’il a réussi. fait. Ainsi, les Celtics, menés 2-3 dans la série, devaient faire un tir en trois secondes, sinon leur saison se terminerait.

Derrick White a accepté ce défi. White a envoyé une passe à Marcus Smart, qui a raté un tir à trois points. Avec le ballon rebondissant hors du panier, White a saisi le rebond et a frappé un tir en retrait au buzzer pour donner aux Celtics la victoire 104-103. Avec cela, il y aura un match 7 à Boston lundi soir.

Fans des Celtics, vous avez peut-être vu sous tous les angles le jeu final du match 6. Maintenant, écoutons l’appel de l’équipe de radio des Celtics de Sean Grande et Cedric Maxwell.

Écoutez l’appel radio du buzzer-beater du match 6 de Derrick White pour sauver la saison des Celtics

Tout comme ceux qui regardent à la maison et les fans présents pour le match 6 au Kaseya Center, Grande et Maxwell attendaient une décision des officiels. Après une rediffusion, il a été déterminé que le tir de White était bon et que les Celtics étaient victorieux.

En 42 minutes de temps de jeu, White a enregistré 11 points (4 en 10 depuis le terrain, 3 en 7 depuis la ligne des trois points), six passes décisives, quatre rebonds et trois contres.

Jayson Tatum a ouvert la voie à Boston, puisqu’il a marqué 31 points après avoir réussi 8 tentatives de placement sur 22 et les 15 lancers francs. 25 points de ces points ont été marqués en première mi-temps. Tatum a également obtenu 12 rebonds pour marquer un double-double pour le cinquième match consécutif.

Jaylen Brown a réussi son propre double-double, marquant 26 points (9 en 16 sur les tentatives de placement, 8 en 10 sur les lancers francs) et 10 rebonds.

Les Celtics accueilleront le Heat dans le match 7 lundi à 20h30 HE. Non seulement une victoire de Boston assurerait une place dans la finale de la NBA, mais ils deviendraient également la première équipe de l’histoire des séries éliminatoires de la NBA à surmonter un déficit de 0-3 pour remporter une série.