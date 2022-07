Écoutez la rêverie psycho-folk – Hollywood Life

Une citation qui circule dit : « Le meilleur moment pour planter un arbre, c’était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c’est maintenant. Ne voulant plus attendre, chanteur/guitariste Tchad Ross adopte le TRAVERSER identité pour Créateur de crâne, un album qui se transforme en une forêt en expansion de sons et d’idées. Au cours des huit chansons du projet, la légende du psych-rock et du garage rock crée un paysage de rêve qui laisse l’auditeur se sentir plus centré sur sa place dans cet univers grandiose et sans fin.

Créateur de crâne par C. Ross

Propulsé par la guitare acoustique et la voix envoûtante de C.ROSS, Créateur de crâne est une merveilleuse expérience défiant les genres qui présente des moments de folk-rock, de rêve psychique et, dans le cas de “On Golden Pond”, des éléments de twang qui feraient Duane Eddy fier. Il y a des allusions au son imprégné de fuzz du désert de Palm Springs, et la production luxuriante reflète la vie trouvée dans une crique cachée juste au-delà des pins. Créateur de crâne commence comme un voyage de camping dans l’arrière-cour mais se transforme en une expédition sur le côté obscur de la lune avant de vous ramener en toute sécurité à la maison.

“J’ai entendu ce disque dans ma tête pendant des années”, raconte C. Ross HollywoodLife, “Parce que la guitare acoustique a toujours été mon premier amour, mais ces chansons sont passées d’idées floues à des visions complètes, avec l’aide de Josh Wells (poussière éclair, destroyer, montagne noire) et Isaïe Mitchell (Sans Terre, Les Black Crowes).

Les fans ont d’abord goûté à Créateur de crâne quand “Wrong Side of the Sky” est tombé comme une révélation d’une beauté terrifiante. Cela a annoncé l’arrivée de ce projet de Chad Ross, qui a été un incontournable de la scène musicale underground dans le nord. Avoir chanté et joué de la guitare pour des psycho-rockers Quête du feua navigué dans ces eaux acoustiques en solo comme Nomade nordiquea gravi le sommet dans le cadre de Sommets roses’ groupe de tournée, et a fait sauter les portes du garage avec un groupe de rock Les serpents mortelsce personnage de C.ROSS présente une autre facette de son répertoire musical en constante expansion.

À juste titre, C.ROSS est un carrefour poignant pour tous les différents voyages musicaux que Chad Ross a entrepris au cours de sa vie et est un incontournable pour tout rocker avec des rêves brumeux similaires dans la tête et des étoiles qui ne clignotent pas dans les yeux.

Créateur de crâne sur tous les services de streaming. Le LP est disponible via Bandcamp ici.