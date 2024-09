La dernière fois que The Cure a sorti un nouvel album, George W. Bush était encore président des États-Unis d’Amérique. Beaucoup de choses ont changé au cours des années qui ont suivi, mais, d’après le dernier single du groupe, « Alone », les symphonies de synthétiseur émotionnellement lancinantes du groupe pourraient être une constante cathartique constante.

Robert Smith, le leader gothifié de The Cure, tease un nouvel album pour les cinq dernières années environet le groupe a même débuté quelques chansons potentielles du disque lors de sa récente tournée. Mais voilà, c’est officiellement annoncé : le nouvel album de Cure Chansons pour un nouveau monde sortira finalement le 1er novembre 2024.

Vous pouvez écouter le premier single ci-dessus. Cela ressemble tout droit à « Disintegration » (également connu comme le meilleur album de tous les temps).

Précédemment:

