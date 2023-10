Écoutez la musique : Impromptu Doobie Brothers se déroule en 1980 et fait partie de la tradition d’Halifax

Steve MacLeod était au lit en train de lire dans son appartement d’Halifax aux petites heures d’un lundi d’août 1980 lorsqu’il reçut un appel téléphonique.

Il était sur le point de s’endormir après avoir travaillé au Chronicle Herald, où il travaillait au département des sports.

À l’autre bout du fil, un ami de travail lui disait qu’il devait se rendre au Misty Moon, un bar du nord d’Halifax, parce que les superstars du rock, les Doobie Brothers, étaient sur le point de monter sur scène.

Même si MacLeod doutait initialement de ce que son ami lui disait, la promesse de son collègue d’effectuer certaines tâches redoutées s’il mentait a suffi à convaincre MacLeod de faire la randonnée à travers la ville.

« J’ai sauté du lit, j’ai enfilé mes vêtements, j’ai sauté dans la voiture et j’ai couru à travers les rues pour la plupart vides d’Halifax à 1 heure un lundi matin », a déclaré MacLeod.

Patrick Simmons, à gauche, et Michael McDonald, au centre, jouent au Misty Moon. (Soumis par Pam Marsh)

Lorsqu’il s’est arrêté au Misty Moon, qui était alors situé au coin des rues Gottingen et Cunard, MacLeod pouvait entendre Long train qui roule jouer depuis l’extérieur du bâtiment.

Il entra dans le bâtiment, monta précipitamment un long escalier et paya quelques dollars de frais de couverture.

« J’étais tout simplement ravi d’être là et d’être témoin de quelque chose comme ça », a déclaré MacLeod. « Je veux dire, des groupes comme celui-là ne venaient pas très souvent à Halifax… ils étaient à peu près aussi grands que possible, à part peut-être les Rolling Stones, en 1980. »

La nuit où les Doobies ont joué au Moon est devenue un morceau légendaire de l’histoire de la culture pop d’Halifax. Même si les personnes présentes ne sont pas d’accord sur certains détails, comme le nombre de personnes présentes (les estimations varient de quelques dizaines à quelques centaines), The Doobie Brothers a fait jouez à La Lune Brumeuse.

Les Doobies reviennent à Halifax

Le groupe sera également de retour en ville dans quelques jours. Les intronisés au Rock & Roll Hall of Fame donneront un spectacle au Scotiabank Centre le vendredi 13 octobre. Ce sera la deuxième fois qu’ils joueront dans cette salle.

En 1980, le groupe était en ville pour répéter une prochaine tournée qui débuterait par un spectacle le 20 août au Halifax Metro Centre. La tournée était en soutien à leur album, Un pas de plusqui devait sortir le mois suivant.

Mais qu’est-ce qui les a amenés sur la Lune ?

RAM n’ Sam est présenté sur une photo non datée. De gauche à droite, les membres du groupe étaient Pat Riley, Don Chapman, Terry Hatty, Sam Moon et George Antoniak. Les Doobie Brothers ont utilisé leur équipement pour jouer à The Misty Moon. (Soumis par Pat Riley)

Le musicien local Pat Riley faisait partie du groupe qui jouait au Misty Moon lorsque les Doobie Brothers ont donné un set impromptu. Riley a déclaré que la personne qui faisait le son pour son groupe, RAM, faisait également du travail sonore au Metro Centre. Cette personne, George Barry Stevenson, était connue sous le nom de Scrapper, a déclaré Riley.

« Il leur a dit : ‘Hé, il y a un très bon groupe qui joue au Misty Moon. C’est la dernière nuit, pourquoi ne venez-vous pas jouer ?' », a déclaré Riley.

La soirée du dimanche 17 août 1980 allait être la dernière nuit pour la Lune à son emplacement de la rue Gottingen, avant de déménager vers un emplacement plus grand sur Kempt Road.

Sam Moon chantait avec RAM ce soir-là, présenté comme RAM n’ Sam. Moon se souvient avoir été sur scène et avoir vu un groupe de huit à dix hommes entrer ensemble. Il a reconnu l’un d’eux comme étant Michael McDonald, le chanteur émouvant des Doobie Brothers. Le groupe s’est assis à une table près de la scène.

« Nous avons continué à faire le set et je n’étais pas totalement paniqué », a déclaré Moon. « J’aurais probablement dû le faire, mais j’ai juste fait mon truc et le groupe a joué. »

De gauche à droite : Michael McDonald, Patrick Simmons, Tom Johnston et John McFee des Doobie Brothers se produisent à Burbank, en Californie, le 1er octobre 2021. (Frazer Harrison/Getty Images pour iHeartMedia)

Une fois leur set terminé, Moon voulut dire quelque chose au groupe, alors il s’approcha de la table. Mais il ne savait pas trop quoi dire.

« J’ai juste laissé échapper : ‘Salut les gars. Vous vous sentez partants pour jouer ce soir ?’ ce qui était plutôt effronté de ma part », a déclaré Moon.

Les Doobies ont dit oui, mais il y avait un problème. Il n’y avait pas de clavier sur scène pour que McDonald puisse jouer.

Les guitaristes Patrick Simmons, à gauche, et Tom Johnston des Doobie Brothers se produisent à la Bridgestone Arena le 25 octobre 2021 à Nashville. Simmons se souvient avec tendresse de son séjour à Halifax et a toujours voulu revenir et visiter en tant que touriste. (Jason Kempin/Getty Images)

La chanteuse locale Pam Marsh avait une solution.

« J’ai levé la main et j’ai dit : ‘Vous savez, j’en ai quelques-uns. J’ai un Rhodes et un Wurlitzer. Je veux dire, vous pouvez faire votre choix' », a déclaré Marsh.

Marsh, McDonald et une troisième personne affiliée aux Doobies – Marsh a dit qu’il s’agissait du batteur Keith Knudsen, d’autres disent que c’était un roadie – se sont dirigés vers son appartement sur Green Street, dans le sud de la ville. Marsh a déclaré qu’elle n’avait jamais eu de permis de conduire, il est donc difficile de savoir à qui appartenait le véhicule ni qui le conduisait.

Dans son appartement, elle a demandé à McDonald de lui montrer l’introduction de Minute par minute, ce qu’il a fait. Les trois hommes sont ensuite retournés vers la Lune, les deux hommes tirant le clavier jusqu’au long escalier.

À ce moment-là, Sam Moon et RAM étaient de retour sur scène pour faire un autre set. McDonald est monté sur scène et préparait le clavier et un roadie l’a branché. McDonald a compris les changements d’accords sur la mélodie de Moon, Ne me laisse pas dehors dans le froidet s’est joint en toute transparence.

Une fois la chanson terminée, Moon a remercié McDonald de s’être joint à eux.

« Michael, c’était bien, mais je ne pense pas que je pouvais me le permettre », se souvient Riley de Moon.

« Nous voulions jouer avec eux »

Riley a déclaré que son groupe avait alors décidé de céder ses instruments.

« Le reste des gars est là », a-t-il déclaré. « C’était un peu impoli de ne pas les laisser se lever, même si nous voulions tous jouer avec eux, mais ils voulaient jouer. »

Les Doobies ont joué une demi-douzaine de chansons sur scène. Cela comprenait Long train qui roule, Écouter de la musiquesur lequel Marsh a chanté des chœurs, et une reprise d’une chanson de blues intitulée Pieds nus.

« C’était drôle parce que Michael McDonald l’a chanté pieds nus, vous savez, pas avec vos pieds », a déclaré Riley.

‘Putain de merde ! Cela se produit réellement

Pour MacLeod, ce qui se déroulait sous ses yeux ressemblait à quelque chose qu’il avait lu dans Rolling Stone.

« Quand je suis arrivé et que j’ai entendu cette chanson, ce hit des Doobies, [Long Train Runnin’], c’était comme : ‘Putain de merde ! Cela se produit réellement », a-t-il déclaré.

Ce n’était pas la première fois que les Doobie Brothers faisaient quelque chose comme ça. Dans la biographie officielle du groupe, Long Train Runnin’ : Notre histoire des frères Doobiele groupe parle de s’asseoir avec des groupes locaux, se souvenant d’un moment en juillet 1974 où ils ont fait cela à Amsterdam.

Ce qu’un Doobie croit

Patrick Simmons, membre fondateur des Doobie Brothers, a déclaré qu’ils se retrouvaient généralement dans les bars après avoir reçu des recommandations.

« Quelqu’un dit: ‘Hé, tu devrais descendre ou tu heurtes quelqu’un ou tu tombes dessus », a déclaré Simmons lors d’un appel depuis la route d’Osage Beach, dans le Missouri, en août.

Il se souvient de la nuit sur la Lune et de McDonald jouant Pieds nusmais reconnaît que ses souvenirs sont « un peu brumeux ».

Simmons a déclaré que s’asseoir était quelque chose que le groupe avait toujours aimé faire.

« Vous avez l’occasion de vous amuser, vous savez », a-t-il déclaré. « C’est ce qui compte pour moi. La musique est autant un passe-temps que, vous savez, une vocation. »

Simmons a déclaré qu’il avait hâte de retourner à Halifax. Il a adoré la nourriture lors de sa première visite, en particulier les fruits de mer. Il a dit qu’il avait toujours voulu revenir en tant que touriste et a qualifié cet endroit de « endroit magique ».

Après le spectacle impromptu de Misty Moon, le groupe est devenu un habitué du nouveau lieu du Moon avant leur concert au Metro Center, a déclaré Ron Bone, qui a occupé différents rôles au bar, notamment celui de barman et de rebondissant. Il a dit qu’ils avaient donné au groupe une « large place », ce qu’il pensait que le groupe appréciait.

« Nous les avons traités comme des gens normaux », a déclaré Bone.

Tickets gratuits

Il a déclaré que le groupe avait fourni au personnel de Misty Moon des billets pour le concert et leur avait permis d’assister aux répétitions.

La nuit où les Doobies ont joué contre la Lune perdure dans la tradition d’Halifax, à tel point que il figure en bonne place dans un récent mémoire de maîtrise rédigé par Charlene Boyce.

« D’après ce que j’ai vu en ligne, d’après les gens publiant des histoires aléatoires dans des groupes Facebook à propos de Misty Moon ou sur différents forums au fil des ans, il semble que, oui, il n’y a aucune chance que tout le monde ait pu être là », a-t-elle déclaré dans un communiqué. entretien.

Même si les souvenirs des gens de cette soirée peuvent différer, la seule chose sur laquelle les gens présents peuvent s’entendre est à quel point ils se sont bien amusés, ce que Simmons apprécie.

« C’est plutôt flatteur que les gens se sentent bien et s’en souviennent », a-t-il déclaré. « Nous sommes juste des gars comme tout le monde. Que les gens apprécient ce que vous faites, c’est gratifiant… J’aime l’idée que vous avez apporté du bonheur et de bons souvenirs aux gens. C’est quelque chose de merveilleux dans cette vie. «