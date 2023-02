ÉCOUTEZ: La défense du titre de Scottie Scheffler, Full Swing, le retour de Tiger Woods et plus encore! | Nouvelles du golf

Le podcast Sky Sports Golf revient cette semaine pour examiner les performances récentes de Scottie Scheffler, la sortie de Full Swing et le retour de Tiger Woods

Le podcast Sky Sports Golf revient cette semaine pour discuter de tous les derniers titres, y compris la défense du titre WM Phoenix Open de Scottie’s Scheffler, le retour de Tiger Woods, la sortie de Full Swing et plus encore…

Sophie Walker et Zane Scotland rejoignent l’hôte Josh Antmann cette semaine pour une plongée en profondeur dans les plus grandes nouvelles de la semaine, en commençant par un regard approfondi sur la performance de Scheffler au WM Phoenix Open et posez la question : Est-il l’un des artistes les plus sous-estimés du golf ?

Cette semaine voit également une discussion autour de la sortie de plein essor, un nouvelle série immersive suivant certains des plus grands noms du golf tout au long de la saison du PGA Tour, à la fois sur et hors du parcours, avec des caméras couvrant également les quatre majors masculines et le scénario de la lutte pour le pouvoir impliquant le circuit de golf LIV soutenu par l’Arabie saoudite.

Les huit épisodes sont disponibles à partir du mercredi 15 février sur Netflix – accessible aux clients Sky via Sky Q et Sky Glass – avec Spieth rejoignant des joueurs tels que Justin Thomas, Rory McIlroy, Collin Morikawa, Scottie Scheffler et Matt Fitzpatrick dans une ligne stellaire- en haut.

Walker, Zane et Scotland discutent également de la bataille actuelle entre Maja Stark et Linn Grant en forme, ainsi que de ce à quoi s’attendre du retour de Woods jeudi au Genesis Invitational, qui est en direct sur Sky Sports.

L’apparition de Woods au Riviera Country Club est son premier départ non majeur sur le PGA Tour depuis le championnat Zozo en octobre 2020, avec la partie de 47 ans d’un champ étoilé contenant 23 des 25 meilleurs joueurs du monde et tous le top 30 actuel du classement de la FedExCup.

