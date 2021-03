Bienvenue dans le monde des 17 ans Taylor Swift.

Swifties peut enfin revivre l’un des chanteurs époques dorées avec une toute nouvelle Intrépide chanson. Le vendredi 26 mars, Taylor a sorti « You All Over Me », mettant en vedette Maren Morris, sa première chanson inédite « from the vault » qui figurera sur son prochain album, Intrépide (version de Taylor).

Le producteur est également sorti le 26 mars Elvira Anderfjärdle nouveau remix de « Love Story (Taylor’s Version) ». Les deux morceaux peuvent être entendus dans les vidéos YouTube ci-dessous.

« You All Over Me (feat. @Marenmorris) (From The Vault) et Love Story (Taylor’s Version) – Elvira Remix sont maintenant disponibles parce que dans cette maison nous dansons et pleurons en MÊME TEMPS », Taylor posté sur les réseaux sociaux juste après la sortie des chansons.

« You All Over Me » est l’un des six morceaux bonus jamais sortis qui l’ont presque fait. Intrépide album en 2008. C’est le deuxième single de sa nouvelle version, qui devrait sortir le 9 avril, après la sortie de « Love Story (Taylor’s Version) » le mois dernier à temps pour la Saint-Valentin.

La chanson explique comment elle a vécu et appris après une rupture douloureuse. « Dieu sait, trop longtemps, et du temps perdu / Des larmes perdues, j’ai juré que je sortirais d’ici / Mais aucune liberté ne vous rend propre / Je vous ai toujours partout sur moi », chante le gagnant du Grammy.