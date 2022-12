ÉCOUTEZ: Kirsten Watson explique comment elle a remporté une bague du Super Bowl avec les Rams de Los Angeles | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Sur le dernier podcast Her Huddle, la présentatrice de la NFL et journaliste secondaire Kirsten Watson parle à Hannah Wilkes des nombreuses cordes à son arc en tant que diffuseur et comment elle a remporté une bague du Super Bowl avec les Rams de Los Angeles !

Watson a commencé sa carrière derrière la caméra, en tant qu’assistante de production dans l’équipe de longs métrages de la NFL avant de rejoindre NFL International, la voyant parcourir le monde, y compris au Royaume-Uni.

Elle a maintenant un travail d’animatrice et de journaliste dans le stade pour les Rams, tandis qu’elle anime également la couverture de Monday Night Football de Channel 5 et couvre la Major League Baseball avec les LA Dodgers.

Watson a rejoint les Rams juste à temps pour se délecter de leur victoire au Super Bowl lors de la saison 2021, se méritant même une bague pour commémorer le triomphe.

Réfléchissant au succès de Son caucus – le dernier épisode disponible ci-dessous – Watson a déclaré: “C’était incroyable de voir les gars vivre ce moment – de le saisir, les célébrations et de voir à quel point ils s’amusaient.

“Mais pour moi, en tant que personne qui faisait juste partie de l’équipe, pour être dans ce moment, l’organisation a fait un très bon travail pour vous faire sentir comme faisant partie du collectif.

“Sur nos bagues, il est écrit” nous, pas moi “, qui était le slogan que l’équipe a suivi.

“Cela montre qu’en tant qu’individu, nous ne pouvons pas y parvenir. Mais en tant qu’équipe, nous pouvons faire des choses plus grandes que ce dont nous aurions pu rêver.”

Dans l’émission, Watson, une femme de couleur, a évoqué sa position de modèle pour les jeunes femmes et celles issues d’une minorité.

“Nous, les femmes, sommes toutes dans le même bateau”, a-t-elle déclaré. “Nous avons tous connu des difficultés dans cet espace, nous avons tous connu de la joie dans cet espace – et il y a quelque chose à savoir que vous n’êtes pas seul.

“Savoir que je peux être quelqu’un qui, quand les jeunes femmes allument la télé, se regarde et peut dire : ‘Wow, elle me ressemble… Je peux faire ça un jour.’ C’est le sentiment le plus gratifiant au monde.”

