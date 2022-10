ÉCOUTEZ | Kim Kardashian lance le podcast sur le crime original de Spotify

PODCAST: Le système : le cas de Kevin Keith

Spotify a créé lundi un nouveau podcast original mettant en vedette Kim Kardashian.

Kim fait équipe avec la productrice de crime vétéran Lori Rothschild Ansaldi dans Le système : le cas de Kevin Keith.

En huit épisodes, Kim et Lori plongent dans l’histoire de Kevin Keith, un homme reconnu coupable de triple homicide qui, depuis près de trois décennies, travaille aux côtés de sa famille pour prouver qu’il a été accusé à tort.

La série travaille avec des enquêteurs et des experts pour trouver des failles dans l’affaire et mettre en évidence les façons dont le système juridique américain est brisé.

Les deux premiers épisodes de Le système sont disponibles à l’écoute dès maintenant, exclusivement sur Spotify.

Épisode 1 : Vie et mort

En 1994, un massacre brutal dans l’Ohio a entraîné l’emprisonnement à vie de Kevin Keith. Lui, sa famille et son équipe juridique se sont battus pendant des années pour que cette affaire soit réévaluée. Maintenant, Kim Kardashian se penche sur l’affaire de plus près. Kim espère faire la lumière sur tout ce qui se passe dans les coulisses d’une affaire criminelle : le bon et le mauvais. Le processus judiciaire est-il aussi digne de confiance que vous ne le pensez?… il y a peut-être des failles. Il s’agit de “Le système : le cas de Kevin Keith”.

Épisode 2 : La nuit de

Description : L’alibi est l’un des éléments les plus cruciaux d’un procès pénal. Alors – où était Kevin dans la nuit du 13 février 1994 ? Kim, Lori et l’équipe examinent les dossiers de la police et les témoignages pour reconstituer l’alibi de Kevin. Nous entendons également notre première déclaration de victime.