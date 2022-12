ÉCOUTEZ: Golf Podcast spécial récompenses de fin d’année | Nouvelles du golf

Le tir de Matt Fitzpatrick hors du bunker de Brookline a été l’un des moments forts de l’équipe Golf Podcast en 2022

Il s’agit d’une récompense spéciale de fin d’année sur le dernier épisode de The Golf Podcast alors que l’équipe se réunit pour la dernière fois en 2022.

Jamie Spence, Trish Johnson et Michael McEwan rejoignent l’animateur Josh Antmann pour l’émission de cette semaine et reviennent sur les 12 derniers mois dans le sport.

Le tir de l’année est allé à Matt Fitzpatrick pour son superbe tir depuis le bunker le 18 alors qu’il remportait la gloire de l’US Open, Guido Migliozzi et Cam Smith étant également mentionnés.

Sans surprise, la marche de Tiger Woods le 18 le vendredi de l’Open de cette année à St Andrews a pris le moment de l’année, tandis que le retour de Woods au Masters, Becky Brewerton, Oli Wilson, Richie Ramsay et Morgan Hoffman sont tous discutés en retour. de l’année.



Atthaya Thitikul a remporté le prix de la joueuse de l’année de l’équipe pour sa première saison sur la LPGA, et écoutez pour savoir si c’est Rory McIlroy ou Lydia Ko que l’équipe a désignée comme leur joueuse de l’année.

Et pourquoi Collin Morikawa, Will Zalatoris, Hye Jin Choi, Daniel Bradbury, Rose Zhang et Tom McKibbin sont tous à surveiller en 2023.