Écoutez et abonnez-vous au podcast Sky Sports World Cup | Nouvelles du football

Dans la première édition du podcast Sky Sports World Cup, nous obtenons les informations du Qatar sur tout ce qui concerne l’Angleterre, le Pays de Galles… Et le pain qatari.

Le podcast de la Coupe du monde sera votre guichet unique pour obtenir des informations, des analyses et un regard léger sur le tournoi, avec certains des plus grands noms de Sky Sports pendant toute la durée du tournoi.

Aperçu de la Coupe du monde : quels sont les véritables espoirs de l’Angleterre et du Pays de Galles ? Sera-ce le chant du cygne de Southgate ? Et pourquoi Doha est toujours un “travail en cours”

Dans la première édition du podcast, l’animateur Ron Walker est rejoint par le trio de Sky Sports News Rob Dorsett, Melissa Reddy et Geraint Hughes pour toutes les dernières informations sur la préparation du tournoi, de l’intérieur des camps du Pays de Galles et d’Angleterre et sur le sol au Qatar.

Quelle est l’attente minimale pour l’Angleterre, et cela pourrait-il être le chant du cygne des Trois Lions de Gareth Southgate ? Est-ce trop superstitieux de lire dans les numéros d’escouade ? Le débat retour trois contre retour quatre revient, plus si l’équipe s’adapte à la chaleur étouffante du Qatar.

Comment est la vie sur le terrain à Doha ? Pourquoi avez-vous encore l’impression qu’il y a du travail à faire cinq jours avant le coup d’envoi au Qatar, et tout le monde est-il au-dessus de l’autre ? De plus, la question la plus importante – à quoi ressemble la nourriture ?

Du point de vue du Pays de Galles, combien le fait de battre l’Angleterre fait ou défait sa Coupe du monde ? Qui sont les trois meilleurs espoirs de réussite de Rob Page et qui pourrait être leur joker ? Et à quel point Geraint connaît-il bien la favorite des fans, Yma o Hyd, avant le match d’ouverture de lundi avec les États-Unis…

