ÉCOUTEZ: Erica Tamposi sur son chemin de Around The NFL à la chasse à la tête par les LA Rams | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Erica Tamposi, ancienne productrice d’Around The NFL, discute avec Hannah Wilkes de son transfert de carrière aux Rams de Los Angeles sur le dernier podcast Her Huddle

Erica Tamposi, ancienne productrice d’Around The NFL, discute avec Hannah Wilkes de son transfert de carrière aux Rams de Los Angeles sur le dernier podcast Her Huddle

Sur le dernier podcast Her Huddle, Erica Tamposi, ancienne productrice de Around The NFL, discute avec Hannah Wilkes de son transfert de carrière aux Rams de Los Angeles.

Tamposi, également connue sous le nom de Ricky Hollywood, a en fait déménagé à Los Angeles dans un premier temps avec l’intention de devenir réalisatrice, avant d’assumer le rôle de productrice du podcast Around The NFL en 2016.

Après plus d’une demi-décennie à travailler avec les présentateurs bien-aimés Dan Hanzus, Marc Sessler, Gregg Rosenthal et feu Chris Wesseling, Tamposi a été recruté pour travailler en tant que créateur de contenu pour le champion du Super Bowl Rams plus tôt cette année.

Réfléchissant au déménagement, Tamposi a dit au Son caucus podcast : “Les Rams m’ont en fait proposé ce rôle il y a un an. Je n’ai pas postulé, je ne le cherchais pas.

“Ils m’ont envoyé une lettre d’offre à l’improviste, comme une semaine avant le début de la saison. Le timing était vraiment difficile… Je ne pouvais pas laisser les gars en plan.

“Je voulais vraiment parier sur moi-même et passer à l’étape suivante mais cela n’a pas fonctionné et donc malheureusement j’ai dû dire non.

“Ensuite, ils sont allés gagner le Super Bowl et ensuite j’ai reçu un appel téléphonique où ils ont dit:” Et maintenant?! “”

Cependant, Tamposi occupe toujours une place spéciale dans son cœur pour ses anciens partenaires de podcast ATN. “En ce qui concerne le soutien que j’ai reçu des gars d’Around The NFL, j’ai l’impression d’être dans une meilleure position pour réussir grâce à eux.

“Je ne serais pas là où j’en suis dans ma carrière sans leur amour et leur soutien. Ces gars sont vraiment de la famille.”

Écoutez le podcast pour en savoir plus sur Tamposi sur son nouveau rôle avec les Rams, son éducation à Boston qui a suscité son amour pour la NFL et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, ainsi que les défis auxquels elle est confrontée en tant que femme travaillant dans la ligue.

Her Huddle est une nouvelle émission pour célébrer les histoires de femmes travaillant dans et autour de la NFL. Abonnez-vous maintenant sur : Podcasts Apple | Spotify | Haut-parleur