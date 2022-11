ÉCOUTEZ: Drame de la grande finale du Challenge Tour et souvenirs de Q-School sur le podcast de golf de cette semaine | Nouvelles du golf

Nathan Kimsey a triomphé lors de la grande finale du Challenge Tour

Dans l’épisode de cette semaine du podcast Sky Sports Golf, Andrew Coltart et Wayne Riley reviennent sur tout le drame de la grande finale du Challenge Tour.

Le duo rejoint Josh Antmann pour revenir sur la finale du Challenge Tour à Alacanda en Espagne, remportée par l’Anglais Nathan Kimsey.

Alors que la finale du DP World Tour Q-School approche cette semaine où les joueurs ont enchéri pour gagner une carte pour la tournée européenne principale, Coltrat et Riley réfléchissent à leurs propres expériences de jeu à Q-School.

Ailleurs, il y a des réflexions sur Gemma Dryburgh devenant la dernière golfeuse britannique à triompher sur le circuit de la LPGA, des réflexions sur les derniers commentaires de Rory McIlroy sur LIV Golf et un aperçu du calendrier du DP World Tour récemment annoncé.

De plus, un aperçu du Nedbank Golf Challenge et un Ponder the Pro crucial.

