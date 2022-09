Écoutez des images du télescope James Webb de la NASA transformées en musique obsédante

Il y a eu beaucoup de fanfare autour des premières images et des premières publications de données du télescope spatial James Webb de nouvelle génération. Mercredi, la NASA a donné aux fans de l’espace une nouvelle façon de découvrir les observations de Webb avec une série de pistes audio.

Les paysages sonores – y compris les traductions d’images de la nébuleuse Carina et de la nébuleuse de l’anneau sud – utilisent la sonification pour transformer les images et les données en expériences audio. “La musique puise dans nos centres émotionnels”, a déclaré le musicien Matt Russo, professeur de physique à l’Université de Toronto qui a travaillé sur le projet. “Notre objectif est de rendre les images et les données de Webb compréhensibles par le son, en aidant les auditeurs à créer leurs propres images mentales.”

Les « falaises cosmiques » de la nébuleuse de la Carène, un magnifique objet céleste rempli d’étoiles, de gaz et de poussière, deviennent un palais sonore symphonique étincelant. Le gaz et la poussière ont des sons de drone. La partie inférieure orange et rouge de l’image est mélodique. Les points de lumière vive ont un ton plus élevé.

La nébuleuse de l’anneau sud prend un son étrange, comme de la musique électronique expérimentale faite dans un tunnel avec des musiciens à cordes qui s’accordent. Cette sonification se décline en deux parties pour représenter les différentes observations infrarouges faites par Webb de la nébuleuse. Les étoiles brillantes font des bruits distincts, comme des cordes de piano pincées.

Ce ne sont pas seulement des images que l’équipe de scientifiques et de musiciens ont transformées en audio. Les données de Webb sur l’atmosphère de l’exoplanète géante gazeuse WASP-96 b sont devenues un paysage sonore de science-fiction rempli de tonalités descendantes et d’un effet comme de l’eau qui goutte. Ces gouttelettes représentent des signatures d’eau dans l’atmosphère.

Les sonifications apportent une nouvelle dimension aux découvertes de Webb et rendent le travail du télescope plus accessible aux passionnés de l’espace aveugles et malvoyants. “Quand j’ai entendu une sonification pour la première fois, cela m’a frappé d’une manière viscérale et émotionnelle que j’imagine que les personnes voyantes ressentent lorsqu’elles regardent le ciel nocturne”, a déclaré Christine Malec, membre de la communauté des aveugles et des malvoyants qui a travaillé sur le projet sonore Webb.

Les expériences audio Webb sont à la fois d’un autre monde et familières. Ils montrent qu’il existe des moyens plus larges d’explorer le cosmos au-delà de ce que nous pouvons voir avec nos yeux.