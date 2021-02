Écoutez des histoires personnelles d’amour et de chagrin dans l’émission d’après la Saint-Valentin

Quand Glen Allen a juré «jusqu’à ce que la mort nous sépare», c’était censé être pour toujours.

Il n’avait jamais imaginé que ce ne serait que 15 ans.

L’enseignant de Milwaukee, âgé de 47 ans, a perdu sa femme des suites d’un cancer et a dû trouver comment élever ses trois jeunes enfants et garder son travail et sa vie ensemble.

Mais il l’a bien compris. Et, de façon inattendue, sept ans plus tard, il a retrouvé l’amour.

Et il veut tout vous dire à ce sujet.

Rejoignez Allen et quatre autres Américains alors qu’ils partagent leurs histoires d’amour et de chagrin lors de l’émission virtuelle du USA TODAY Storytellers Project à 16 h HP / 19 h HE le mardi 16 février. Inscrivez-vous à l’avance pour recevoir un rappel sur https: // www.storytellersproject.com/all-events et regardez sur la page Facebook, la chaîne YouTube ou le site Web du Storytellers Project.

«En partageant ma propre expérience sincère, j’espère encourager les autres à rechercher l’espoir, la guérison et la restauration, même après les événements les plus dévastateurs de la vie», a déclaré Allen.

Il sera rejoint par:

Lisa Van Loo, 42 ans, Gilbert, Arizona;

Dan Boyd, 33 ans, de Chicago;

Kelsey Rene Campbell, 35 ans, de Tempe, Arizona; et

Nancy Davies, 61 ans, de Milwaukee.

Campbell, la première lutteuse de l’Arizona State University et olympienne, partagera une histoire sur sa quête d’une médaille d’or et le chagrin qu’elle a vécu en cours de route.

Son histoire met en valeur la persévérance, la force personnelle et le courage.

«Nous avons tous des talents pour réaliser nos rêves», a-t-elle déclaré, «c’est souvent juste une question de ne pas se faire dissuader.»

Davies et Van Loo ont des histoires personnelles sur la recherche de l’amour romantique.

Journaliste et blogueuse, Van Loo était une mère de trois enfants divorcée qui avait quitté une relation abusive et ne cherchait pas activement l’amour, mais qui l’a trouvé alors qu’elle était littéralement au milieu de nulle part.

«J’adore mon chagrin parce que cela m’a permis d’aller de l’avant et de trouver quelqu’un que je n’aurais même pas pu imaginer exister», a-t-elle déclaré.

Davies dit qu’elle a été inspirée de raconter son histoire de débâcles de rencontres par toutes les personnes célibataires et frustrées par leur recherche d’une relation durable.

«Je les entends et je veux qu’ils sachent qu’ils ne sont pas seuls», dit-elle. «D’après mon expérience, j’ai confirmé que nous ne pouvons pas faire l’amour. Cela vient en son temps. Mais nous pouvons rester ouverts à ce qui peut être.

En grandissant, le chien de Boyd était son meilleur ami. Et devoir dire ses derniers adieux était dévastateur, à tel point qu’il ne pensait pas qu’il aurait jamais le courage d’ouvrir son cœur et sa maison à un autre chien.

«J’ai ressenti une… sorte de douleur émotionnelle que j’espère partager et, ce faisant, peut-être me connecter avec d’autres qui ont ressenti la même chose», a déclaré Boyd, un conteur professionnel. «Peut-être que si quelqu’un a actuellement un poids émotionnel similaire, entendre comment je l’ai laissé aller pourrait l’aider à mieux gérer le sien.

«Love and Heartbreak» est la deuxième émission de la saison de contes 2021 du Storytellers Project, qui comprend 43 émissions nationales et régionales. La série partage des histoires de personnes de partout aux États-Unis, toutes encadrées par des journalistes du réseau USA TODAY et des experts professionnels de la narration.

Dois savoir

Quoi: « Amour et chagrin »

Où: La page Facebook, la chaîne YouTube et le site Web du projet Storytellers.

Lorsque: 16 février, 16 h HP / 19 h HE

