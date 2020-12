Noël est un festival célébré par des milliards de personnes à travers le monde avec beaucoup d’enthousiasme et d’amour. Le jour est considéré comme l’anniversaire de Jésus-Christ. Alors que les gens ont déjà commencé les préparatifs de la journée, le chant de Noël fait partie intégrante de la célébration. Les chants de Noël mettent tout le monde dans une ambiance festive. Les chants de Noël sont principalement exécutés dans l’église où les masses se rassemblent pour offrir des prières. Cependant, cette année, la célébration sera discrète et les gens éviteront de se rassembler. Ainsi, nous avons enrôlé certains des meilleurs chants de Noël que vous pouvez jouer et apprécier chez vous également.

1. Ô nuit sainte

On raconte que le chant a été écrit en 1847 par Placide Cappeau, un vendeur de vin du sud de la France pour célébrer la rénovation de l’orgue de l’église. Les paroles de la chanson reflètent la naissance de Jésus-Christ et la rédemption de l’humanité.

2. O venez tous, fidèles

On ne sait pas qui a écrit l’hymne pour la première fois, mais il a été présenté dans le film de 1992 Home Alone 2: Lost in New York. Il a été joué par un orchestre symphonique du Carnegie Hall.

3. Ô viens, ô viens Emmanuel

Cet hymne serait originaire du latin et traduit en anglais en 1861. La musique du chant a été composée d’une si belle manière que les mots anglais et latins peuvent être utilisés de manière interchangeable.

4. Ô petite ville de Bethléem

Le recteur Phillips Brooks a écrit cet hymne après sa visite à Bethléem et s’est inspiré de sa vue depuis les collines de Palestine.

5. Joie au monde

Les paroles de cet hymne écrit par l’écrivain anglais Isaac Watt représentent le retour triomphant du Christ. Il est basé sur la seconde moitié du Psaume 98 de la Bible. Il a été nommé l’hymne de Noël le plus publié en Amérique du Nord à la fin des années 90.