La célèbre chanteuse Rekha Bhardwaj a eu 57 ans aujourd’hui. Connue pour ses chansons bollywoodiennes à succès comme Genda Phool, Namak, Humari atariya pe et bien d’autres, le premier album de Rekha Ishqa Ishqa est sorti en 2002. Née et élevée à Delhi, la chanteuse a épousé le réalisateur Vishal Bhardwaj en 1991. Parlant de sa relation, le chanteur avait dit que la musique les avait réunis lorsqu’ils se rencontraient alors qu’ils s’entraînaient pour leur fonction annuelle à l’université en 1984.

Le jour de son anniversaire, jetons un coup d’œil à certaines des chansons les plus mélodieuses d’elle.

Badi dheere jali: La chanson du film Ishqiya de 2010 lui a valu un prix national. Il a été écrit par le légendaire parolier Gulzar et le directeur musical était le mari de Rekha, Vishal. Le film mettait en vedette Naseeruddin Shah, Arshad Warsi et Vidya Balan.

Genda Phool: Composée par AR Rahman, la chanson est tirée du film Delhi 6. Écrite par le parolier Prasoon Joshi, la chanson a valu à Rekha le prix Filmfare 2010 de la meilleure chanteuse de lecture (féminine).

Aaj Ke Naam: Écrit par le poète pakistanais Faiz Ahmad Faiz, la chanson a été composée par Vishal. Il est tiré du film Haider, lauréat d’un prix national en 2014, réalisé par Vishal.

Namak: Rekha est devenue célèbre après la sortie de cette chanson en 2006. Avec Bipasha Basu, elle est tirée du film Omkara. Le réalisateur et compositeur de musique de ce film était Vishal.

Darling: Sur la photo de Priyanka Chopra et de l’acteur russe Alexander Dyachenko, la chanson est tirée du 7 Khoon Maaf de Vishal Bhardwaj. Gulzar et Vishal ont travaillé ensemble sur cette chanson en tant que parolier et musicien.

Raat Ke Dhai Baje: Du film Kaminey de 2009, cette chanson met en vedette Priyanka Chopra et Shahid Kapoor. Rekha l’a chanté avec Sunidhi Chauhan, Kunal Ganjawala, Suresh Wadkar et Earl.

Hamari Atariya: C’est l’une des chansons les plus emblématiques de Rekha. Tirée du film Dedh Ishqiya, la chanson a été composée par Vishal et écrite par Gulzar. La chanson présente Madhuri Dixit et Huma Qureshi.