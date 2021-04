Le titulaire de la licence de la marque audio Nokia en Inde Flipkart a lancé deux nouveaux produits audio, les écouteurs sans fil Nokia Bluetooth Headset T2000 et les écouteurs Nokia T3110 TWS. Les deux appareils sont proposés à des prix abordables et sont conçus pour «répondre aux besoins professionnels, personnels et de divertissement des consommateurs». Le casque Bluetooth Nokia T2000 présente une conception de type tour de cou pour assurer un ajustement parfait, même pendant l’exercice et la course. D’autre part, le Nokia T3110 TWS prend en charge la suppression active du bruit (ANC) et le boîtier de charge adopte la même couleur de finition que les écouteurs. Les deux nouveaux produits audio Nokia de Flipkart seront commercialisés via la plate-forme à partir du 9 avril.

À partir du Nokia T3110, les écouteurs TWS sont dotés de haut-parleurs de 2,5 mm et ont un indice de protection IPX7 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Pour la connectivité, l’appareil est compatible avec les téléphones Android et iOS avec Bluetooth v5.1. Chaque écouteur est livré avec trois microphones et prend en charge l’annulation active du bruit (ANC). Flipkart affirme que les écouteurs sont capables de fournir environ 28 heures d’autonomie de la batterie (étui de chargement inclus) avec ANC désactivé et 22,5 heures lorsqu’ils sont activés (étui de chargement inclus). Le boîtier de chargement a un port USB-C et il est livré dans une finition noir charbon. Le Nokia True Wireless (TWS) T3110 porte une étiquette de prix de Rs 3 999 en Inde.

D’autre part, les écouteurs Bluetooth de type tour de cou Nokia T2000 sont équipés du processeur audio Bluetooth Qualcomm QCC3034 et prennent en charge les codecs SBC, AAC, Qualcomm apt X et aptX HD pour offrir une qualité sonore riche. Les écouteurs résistent à la transpiration et sont classés IPX4 pour la résistance à la poussière et à l’eau. Chaque oreillette dispose d’un pilote audio de 11 mm et d’une conception intra-auriculaire pour assurer un ajustement parfait. Les écouteurs sont censés offrir 14 heures d’autonomie par charge et neuf heures de lecture de musique avec une charge de 10 minutes. Les écouteurs Nokia T2000 se chargent via un port micro USB. De plus, les écouteurs sont disponibles dans les couleurs Pearl Grey, Midnight Black et Twilight Blue. L’appareil sera mis en vente via Flipkart le 9 avril pour Rs 1 999.