Écouteurs sans fil les plus performants en 2023 : obtenez une qualité sonore optimale

Les anciens MW07 et MW07 Plus de Master & Dynamic offraient un son de premier ordre pour un véritable sans fil, mais ils manquaient un peu dans le département des fonctionnalités et n’étaient pas si géniaux pour passer des appels. Le MW08 offre des améliorations significatives, notamment l’ajout d’une suppression du bruit solide et d’une qualité d’appel, qui en font l’un des meilleurs modèles pour 2023. Hélas, ils coûtent 299 $ (le MW08 Sport plus durable, qui sonne de la même manière, est 349 $).

La durée de vie de la batterie s’est un peu améliorée (jusqu’à environ 12 heures d’autonomie à 50% de volume contre 10 heures pour le MW07 Plus), et les écouteurs sont équipés de Bluetooth 5.2, suppression active du bruit avec trois microphones sur chaque écouteur (réduction du bruit pendant les appels ne sont pas au niveau des AirPods Pro, mais la qualité globale des appels s’est améliorée). La suppression du bruit sur le MW07 Plus était assez faible ; celui du MW08 est bien plus efficace.

Vous pouvez opter pour deux niveaux de suppression du bruit dans la nouvelle application M&D Connect pour iOS et Android, ainsi que deux niveaux de transparence qui vous permettent d’entendre le monde extérieur. L’application n’a actuellement aucun moyen de modifier le profil sonore (cela me convient car le profil sonore convient parfaitement à mes goûts), et les écouteurs ont un bouton physique sur chaque bouton pour contrôler la lecture, pas les commandes tactiles.

Les écouteurs ne s’adaptent peut-être pas aussi bien à l’oreille de tout le monde, mais ils ont certainement un look distinct, ainsi qu’un excellent son et une excellente expérience d’écoute si vous pouvez obtenir un joint étanche. (J’ai pu obtenir un ajustement sûr avec la plus grande pointe.) Ils offrent un profil sonore plus audiophile, avec un son doux et bien équilibré et des basses bien définies. Ce modèle a de nouveaux haut-parleurs de 11 mm, qui ajoutent un peu de punch aux basses et une touche de meilleure clarté. Le MW08 fonctionne bien avec tous les genres de musique.

Disponible dans une variété d’options de couleurs pour 300 $, comme leurs prédécesseurs, le MW08 comprend un étui de chargement en acier inoxydable chic (il se recharge via USB-C) qui est compact mais qui a plus de poids que vos étuis à bourgeons typiques. Je préfère les finitions mates des étuis fournis avec les versions noire et bleue, et vous obtenez également une pochette secondaire pour la garde. (Oui, le boîtier de charge peut être rayé si vous le laissez dans un sac.)

Les MW08 prennent désormais en charge les codecs audio aptX et AAC, avec une portée étendue de plus de 20 mètres, selon Master & Dynamic. Ils ont un indice IPX5 (résistant aux éclaboussures) et un couplage Bluetooth multipoint, vous pouvez donc les coupler simultanément avec deux appareils.