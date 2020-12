Le fabricant chinois de smartphones Realme a lancé aujourd’hui une multitude de produits, notamment la nouvelle Realme Watch S, la Realme Watch S Pro, une nouvelle variante Realme Buds Air Pro, un Realme Tshirt (en partenariat avec GRAFFLEX), et a lancé une nouvelle mascotte pour la marque. Les Realme Buds Air Pro Master Edition sont les derniers écouteurs véritablement sans fil de la marque BBK Electronics et ont été vendus au prix de Rs 4 999, les ventes commençant le 8 janvier de l’année prochaine.

Le nouveau Realme Buds Air Pro Master Edition vient après environ 7 mois de recherche et développement de Realme. La société, lors du lancement, a déclaré qu’elle était passée par 12 processus de fabrication et six itérations de conception pour arriver à la conception parfaite. Le dernier ensemble d’écouteurs véritablement sans fil, qui aurait été conçu par le designer Jose Levy, est cependant très similaire au Realme Buds Air Pro standard en termes de design. Dit être une version améliorée du Realme Buds Air Pro standard, la Master Edition est livrée avec des fonctionnalités telles que l’annulation active du bruit, un pilote Bass Boost de 10 mm, le mode Super Low Latency de 94 ms et réclame jusqu’à 25 heures de batterie de secours totale, y compris le boîtier de charge .

De plus, il existe un mode de transparence et une annulation de bruit à double micro pour les appels et les Realme Buds Air Pro Master Edition facturent 7 heures de lecture.

Realme a lancé l’édition standard des écouteurs véritablement sans fil Realme Buds Air Pro en Inde en octobre de cette année. Les Realme Buds Air Pro étaient les écouteurs véritablement sans fil les plus abordables avec suppression active du bruit à l’époque. Les écouteurs TWS de l’édition standard sont également au prix de 4 999 Rs en Inde.