Écouteurs Realme Buds Air 2 TWS avec suppression active du bruit dans une nouvelle vidéo, lancement prévu prochainement

Les écouteurs Realme Buds Air 2 TWS ont été taquinés par le PDG de Realme India et Europe, Madhav Sheth, dans une nouvelle vidéo. Dans le clip vidéo de 45 secondes, nous pouvons remarquer les écouteurs dans une finition de couleur noire et l’appareil audio semble avoir le même langage de conception que le Realme Buds Air original, lancé en décembre 2019. Le dirigeant de l’entreprise a également taquiné que les écouteurs Realme ‘ Suppression active du bruit (ANC) et prise en charge du mode transparence. Auparavant, un pronostiqueur affirmait que la société s’associerait au groupe pop The Chainsmokers pour promouvoir le TWS.

Realme n’a pas encore partagé plus de détails sur la disponibilité de la prochaine génération de Realme Buds Air 2, bien que le dirigeant de la société Sheth ait taquiné le lancement de TWS en Inde au premier trimestre 2021. Les détails exacts restent flous. Il est notamment supposé que les prochains écouteurs TWS porteraient le numéro de modèle RMX2003 qui serait apparemment apparu sur le site Web de l’Institut de recherche standard et industrielle de Malaisie (SIRIM). Selon GSMArena, les Realme Buds Air 2 sont apparus dans l’application Realme Link qui sert de hub central pour les produits AIoT de Realme. L’application afficherait les écouteurs Realme TWS en option de couleur noire. Comme mentionné, la société s’associerait à The Chainsmokers pour la promotion de l’appareil. En 2019, Realme s’est associé à Alan Walker pour ses premiers écouteurs Bluetooth de type tour de cou appelés Buds Wireless. L’entreprise de technologie chinoise collabore également occasionnellement avec des acteurs indiens pour promouvoir leurs produits.

Actuellement, les écouteurs originaux Realme Buds Air TWS sont disponibles en Inde au prix de 3 999 Rs. Le périphérique audio est disponible en option de couleur noir, blanc et jaune. Parmi les écouteurs remarquables, citons les pilotes d’amplification des basses de 12 mm, la prise en charge de la suppression du bruit de l’environnement, 17 heures de lecture de musique et la prise en charge du sans fil Qi. De plus, les Realme Buds Air sont livrés avec une prise en charge de la connexion automatique, une détection intra-auriculaire, deux microphones, l’intégration de Google Assistant et des commandes tactiles.