Écouteurs Dyson Zone Air Filtering en vente en janvier pour 949 $

Annoncé plus tôt dans l’année, l’hybride Dyson d’écouteurs antibruit et d’un système de filtration d’air portable – appelé Dyson Zone – sera enfin mis en vente en janvier 2023 en Chine, avec une disponibilité aux États-Unis et au Royaume-Uni en mars. Le prix? Un frais de 949 $. C’est une grosse somme d’argent, mais ce ne sont pas vos écouteurs de tous les jours. Je les ai essayés et ils sont pas mal du tout.

Dyson dit qu’il essaie de s’attaquer à deux problèmes avec les écouteurs Zone : la pollution de l’air et la pollution sonore. Les écouteurs eux-mêmes sont des boîtes de style supra-auriculaire, avec une suppression active du bruit qui vise à résoudre le deuxième problème, et pendant mon temps pratique avec la Zone, j’ai été impressionné. Le bruit de la pièce et le bruit de la circulation (simulé) ont été réduits au minimum, et j’ai hâte de les emmener bientôt dans les rues de la ville pour un test dans le monde réel.

Mais alors ces écouteurs exigent une technologie de suppression du bruit, car placés juste derrière les haut-parleurs se trouvent les nouveaux micro-compresseurs de Dyson qui alimentent le système de filtration de l’air. Pour utiliser le système de filtration, vous devrez fixer le masque facial, qui s’enclenche magnétiquement sur les écouteurs et se place juste devant votre bouche et votre nez, fournissant un flux constant d’air propre et filtré. Les algorithmes de suppression du bruit ont été spécialement réglés pour aider à réduire la quantité de bruit généré par le fait d’avoir essentiellement deux ventilateurs électriques tournant à grande vitesse à côté de vos oreilles.

Andrew Lanxon/Crumpe



La zone est destinée aux citadins, qui seront fréquemment exposés à une mauvaise qualité de l’air dans les centres-villes animés et dans les transports en commun. Dyson affirme que ses filtres peuvent capturer 99 % de la pollution par les particules, en particulier les gaz et les particules les plus associés à la pollution des centres-villes.

Dans ma courte période avec la Zone, j’ai trouvé les écouteurs confortables. Et même si au début je me sentais un peu bizarre de porter le système de visière, le sentiment d’étrangeté s’est rapidement dissipé. Je peux certainement imaginer que de nombreuses personnes choisissent de porter un système comme celui-ci dans les villes les plus densément peuplées du monde. La qualité audio est également excellente, mais je laisserai mon verdict complet sur la Zone pour l’examen complet, lorsque je mettrai correctement la main sur le gadget dans les semaines à venir.