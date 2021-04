Écoutez le podcast Golden Point

La Super League féminine démarre dimanche et nous parlons à la femme d’acier 2019 Courtney Whinfield-Hill de Leeds Rhinos et à la star de Castleford et de l’Angleterre Kelsey Gentles avant la nouvelle saison.

Les deux hommes partagent leur enthousiasme à l’idée de jouer pour la première fois en 18 mois et à quel point le jeu compte pour eux.

La skipper de Leeds Whinfield-Hill parle de son parcours vers le jeu de la ligue de rugby via le cricket et le sauvetage, et comment un voyage à Headingley a suscité son intérêt pour les Rhinos.

Les Rhinos sont l’équipe à battre après avoir remporté la grande finale et la finale de la Challenge Cup en 2019, battant Gentles Castleford dans les deux finales!

Gentles parle de la croissance de Castleford et de la façon dont ils ont attiré de grandes foules pour leurs matchs. Elle parle également de son magnifique tacle de couverture dans le World Nines 2019 qui est devenu viral!

