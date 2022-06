Écouter la vie secrète des dauphins dans le port de New York

C’est une énigme. Personne ne sait avec certitude pourquoi les dauphins sont observés plus fréquemment et pendant de plus longues périodes dans et autour du port de New York, l’estuaire géant où les marées océaniques salées se mélangent à l’eau douce de la rivière Hudson.

« Nous avons eu une tonne d’observations », a déclaré Maxine Montello, un responsable du New York Marine Rescue Center. « C’est une gloire de voir des populations plus fortes mais aussi une inquiétude car il y a un chevauchement accru avec les humains et les ressources partagées », a-t-elle déclaré, en particulier pendant les mois d’été lorsque de plus en plus de touristes et d’embarcations de plaisance sillonnent les eaux animées.

La renaissance des dauphins autour de la métropole de New York – qui possède le littoral le plus développé du pays – contraste fortement avec les sombres périodes de maladie et la flambée des taux de mortalité qui ont périodiquement tourmenté les eaux de la côte Est. En 2013, des masses de carcasses de dauphins se sont échouées d’abord dans le New Jersey, puis en Virginie, dans les Carolines, en Géorgie et en Floride, la maison d’hiver des mammifères. Beaucoup de corps sont tombés dans les vagues, gravement détériorés. Le tueur présumé était un virus mortel.