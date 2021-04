Iestyn Harris rejoint le panel sur la dernière édition du podcast

Lors de la dernière édition du podcast Golden Point, la star du code croisé et ancien homme d’acier Iestyn Harris rejoint le panel.

Harris parle à Marc Bazeley et Sky Sports l’expert de la ligue de rugby Terry O’Connor à propos de sa carrière de joueur et de son travail actuel en tant qu’agent représentant certaines des stars de la Super League.

Il y a un retour sur ses débuts avec Warrington Wolves, son transfert de haut niveau à Leeds Rhinos et son capitaine du club à la gloire de la Challenge Cup en 1999 alors que les Rhinos se dirigeaient vers ce qui allait devenir un âge d’or.

Harris nous raconte son passage au rugby en 2001, les défis du changement de code et les attentes auxquelles il a été confronté lors de ses débuts internationaux pour le Pays de Galles.

De plus, il révèle tout sur son retour dans la ligue de rugby trois ans plus tard et sa décision de rejoindre les rivaux acharnés de Leeds, Bradford Bulls.

Abonnez-vous au podcast Golden Point maintenant sur: Podcasts Apple | Spotify | Spreaker