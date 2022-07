Écoute clandestine, vers et fortune scandaleuse

Chris vit au bord d’une lande dans un vieux cottage au plâtre croulant et aux plafonds suffisamment bas pour qu’il risque de s’auto-décapiter à chaque fois qu’il monte les escaliers. Il a 45 ans et a été « licencié » de son travail. Mais il se contente d’une vie modeste à la campagne et d’un calendrier vide, et nous apprenons bientôt pourquoi : la jeunesse de Chris a été remplie de suffisamment de drames pour alimenter une saison de télé-réalité.

Un jour, un visiteur inattendu s’enquiert du passé de Chris – un passé marqué par l’adultère, le divorce, la guerre des frères et sœurs, le triomphe artistique, le désespoir professionnel et plus encore. Une vraie boîte de Pandore. Trop de vers, en fait ; il peut y avoir ici un surplus d’intrigue, mais il est soutenu par une abondance de perceptions aiguës. La couverture de mon édition, illustrée ci-dessus, est douloureusement non représentative du texte.

Lisez si vous aimez : Jane Gardam, faisant irruption à travers les portes dans une frénésie d’excitation, “84, Charing Cross Road” d’Helene Hanff

Disponible depuis: Flèche, ou consultez votre bibliothèque ou votre librairie d’occasion