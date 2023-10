Cette histoire a été initialement publiée par Blé à moudre. Inscrivez-vous à Grist’s newsletter hebdomadaire ici.

Pour plus de 100 millions d’annéesles arbres perdent leurs feuilles chaque automne, créant une couche protectrice de poussière qui fournit une couverture pour les escargots, les abeilles et les papillons. Les feuilles en décomposition fertilisent le sol et a donné des nutriments retour aux arbres. Aujourd’hui, les feuilles mortes fournissent encore une fête des récoltes des bienfaits – à moins qu’ils ne tombent dans l’oubli avec un souffleur de feuilles.

Aux États-Unis, certains 11 millions les souffleurs de feuilles entrent en action chaque année, effaçant les débris délicats avec des vents de 200 milles par heure. Il a été difficile d’échapper à leur drone distinctif et pleurnicheur. Mais les restrictions sur les souffleurs de feuilles se sont répandues à travers le pays, permettant à certains endroits chanceux de vivre la saison comme la nature l’avait prévu, à un niveau de décibels sans cruauté.

Des interdictions totales sur les machines à essence sont récemment entrées en vigueur en Washington DC; Plage de Miami, Floride ; et Évanston, Illinois. La Californie mettra fin à la vente de souffleurs à essence l’été prochain. Leur bourdonnement sera également réduit au silence Portland et Seattle Dans les années à venir. À moins d’une acceptation soudaine des pelouses parsemées de feuilles, les râteaux et les appareils alimentés par batterie les remplaceront lentement.

Longtemps rêvées par les personnes sensibles au bruit partout dans le monde, les interdictions ont commencé à prendre de l’ampleur après que les confinements pandémiques de 2020 ont contraint les employés de bureau à rentrer chez eux. Coincés dans leur quartier toute la journée, les gens ont découvert la beauté du chant des oiseauxavec une nouvelle haine pour les gémissements des souffleurs de feuilles.

Les communautés qui avaient essayé sans succès d’imposer des restrictions sur les appareils commencent maintenant à connaître le succès, a déclaré Jamie Banks, co-fondateur et président de Quiet Communities, une organisation à but non lucratif dédiée à la réduction de la pollution sonore : « Il y a beaucoup plus de consensus autour de faire quelque chose. à ce sujet.” Aujourd’hui, plus de 200 villes à travers les États-Unis ont mis en place des restrictions sur les souffleuses à feuilles, même si beaucoup imposent simplement des limites aux heures ou aux périodes de l’année où les gens peuvent les faire fonctionner.

Un autre facteur à l’origine de la multiplication des interdictions est la recherche montrant que les souffleurs de feuilles émettent une quantité choquante de pollution atmosphérique. Le Conseil des ressources atmosphériques de Californie a estimé que faire fonctionner un souffleur de feuilles à essence pendant une heure émet autant de polluants générateurs de smog que conduire une Toyota Camry de Los Angeles à Denver. Comment est-ce possible? De nombreuses souffleuses à feuilles utilisent un moteur « à deux temps » extrêmement inefficace, qui mélange l’huile et l’essence et crache autant d’huile que d’essence. un tiers de ce carburant sous forme d’aérosol non brûlé. La conception obsolète est bon marché, puissante et vraiment bruyant et sale.

“Je pense vraiment que les gens sous-estiment les risques”, a déclaré Michael Brauer, professeur de santé publique à l’Université de la Colombie-Britannique.

UN étude en 2015, les tondeuses à gazon, coupe-bordures, souffleurs de feuilles et autres équipements de pelouse représentaient un quart de toutes les émissions de benzène cancérigène en 2011, soit le plus grand nombre de données disponibles. Ils représentaient également 17 pour cent des composés organiques volatils et 12 pour cent des oxydes d’azote, le polluants primaires du smog et étaient responsables de 20 millions de tonnes des émissions de dioxyde de carbone responsables du réchauffement de la planète – environ 4 pour cent des émissions des voitures particulières en 2011.

“Le tableau d’ensemble est que les voitures sont devenues de plus en plus propres, de plus en plus propres, et ce type d’équipement n’est pas devenu”, a déclaré Brauer. « Et c’est ainsi qu’il est devenu évident qu’il s’agit d’une source de pollution plus importante. » Parce que la réglementation automobile est devenue si stricte en Californie, par exemple, les petits moteurs tout-terrain comme ceux que l’on trouve dans les souffleuses à feuilles émettent plus d’émissions génératrices de smog que tous les autres. 14 millions de voitures particulières dans l’état.

Même leur bruit pose un problème de santé. Les souffleurs de feuilles à essence fonctionnent à basse fréquence, ce qui permet au bruit de se propager sur de longues distances et de pénétrer à travers les murs. “Les gens ne peuvent pas échapper au bruit”, a déclaré Banks. “Alors vous rentrez chez vous, vous fermez vos fenêtres, vous fermez vos portes, et vous pouvez toujours l’entendre.”

UN étude menée par Banks et l’EPA en 2017 a révélé que l’équipement de pelouse couramment utilisé était plus bruyant que la limite recommandée par l’Organisation mondiale de la santé de 55 décibels jusqu’à 800 pieds de distance. Et chaque augmentation de 5 décibels du niveau de bruit quotidien moyen autour de la maison entraîne une augmentation de 34 pour cent des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux, selon Recherche à Harvard en 2020.

Alors pourquoi un engin aussi dangereux a-t-il décollé ? Les premières machines de type souffleur de feuilles, inventées à la fin des années 1940, n’étaient pas destinées à souffler les feuilles, mais plutôt à plumeaux à dos, destiné à la pulvérisation de pesticides. Puis quelqu’un a eu la brillante idée de retirer le bidon de produits chimiques afin que la machine ne puisse que souffler les débris. L’invention a coïncidé avec le développement des banlieues après la Seconde Guerre mondiale, lorsque le fait d’avoir un tapis d’herbe autour de sa maison est devenu une nécessité. le rêve américain. Les feuilles mortes étaient considérées comme une nuisance à éliminer : elles recouvraient les pelouses vertes que tout le monde voulait montrer et rendaient les trottoirs glissants sous la pluie.

Ainsi, dans les années 1970, l’entreprise japonaise qui avait inventé le plumeau, Kyoritsu Noki, a commencé à vendre ce que les gens voulaient. L’entretien des pelouses est devenu une industrie énorme, et les réactions négatives ont rapidement suivi : dès 1975, Carmel, en Californie, a carrément interdit les machines ; en 1999, 20 villes en Californie les avait interdits, même s’il a fallu un certain temps pour que la tendance commence à se propager au reste du pays.

Ces interdictions ont ensuite déclenché leur propre réaction négative. En 1998, interdiction des souffleuses à feuilles dans les quartiers de Los Angeles a déclenché une protestation, où des jardiniers, dont beaucoup étaient des immigrants récents, ont entamé une grève de la faim devant l’hôtel de ville, arguant que l’interdiction constituait un coup dur pour leur travail. Aujourd’hui, la lutte pour sauver les souffleuses à feuilles à essence est devenue plus organisée. En mai, le gouverneur républicain de Géorgie, Brian Kemp signé une loi interdire aux gouvernements locaux de réglementer les souffleurs de feuilles à essence différemment de ceux à batterie. Il reflète des lois dans des dizaines d’États qui empêchent les villes de restreindre les branchements au gaz naturel dans les nouveaux bâtiments.

Certes, remplacer le gaz par des souffleurs électriques n’est pas aussi simple qu’il y paraît. Les paysagistes ont adopté un modèle commercial qui leur permet d’aller rapidement de maison en maison – un travail qui peut épuiser rapidement les batteries, ce qui signifie que certains travailleurs doivent être changer les piles deux ou trois fois par quart de travail. “Il leur faudra plus de temps pour faire le même travail”, a déclaré Banks. « Soit le client paie pour ce temps supplémentaire, soit il assouplit ses attentes esthétiques et dit : « OK, faites juste un nettoyage superficiel, mais nous pouvons vivre avec des feuilles par terre. » Et les outils électriques pour pelouse ont encore un long chemin à parcourir : en Californie, même avec toutes les interdictions sur les outils à essence, ils rattrapent environ 6 pour cent de l’équipement utilisé par les préposés à l’entretien des pelouses.

Alors que les versions alimentées par batterie sont généralement moins cher que ceux à essence, acheter de nouveaux équipements pour respecter les interdictions coûte cher aux paysagistes. Certains gouvernements locaux qui ont adopté des interdictions sur les souffleurs à essence ont également tenté de contribuer à compenser les coûts de changement : avant l’interdiction de 2024 sur la vente de souffleurs à feuilles à essence, la Californie a mis de côté 27 millions de dollars pour les petites entreprises d’aménagement paysager d’acheter du matériel électrique ; Washington, DC a introduit un programme de rabais dans le même but.

Il convient de noter que le statu quo a également un prix pour les travailleurs des pelouses : ils sont soumis à la pire pollution atmosphérique et sonore causée par l’équipement qu’ils utilisent. “C’est comme si vous aspiriez les gaz d’échappement du pot d’échappement d’une voiture”, a déclaré Brauer. “C’est un peu ce que vous faites si vous utilisez un souffleur de feuilles.”

Cet article a été initialement publié dans Blé à moudre à https://grist.org/solutions/leaf-blower-bans-air-pollution-noise/. Grist est une organisation médiatique indépendante à but non lucratif qui se consacre à raconter des histoires sur les solutions climatiques et un avenir juste. Apprenez-en davantage sur Grist.org