EcoTarium prévoit une grande expansion pour son 200e anniversaire. Voici à quoi cela ressemblera

WORCESTER ― Dans quelques mois seulement, l’EcoTarium de Worcester fêtera ses 200 ans, marquant ainsi deux siècles d’histoire, de science et de nature.

La plus ancienne organisation de la ville dédiée à la science ne se contentera pas de célébrer avec un gâteau ; il inaugurera la construction d’une toute nouvelle galerie de 8 300 pieds carrés, d’un espace d’exposition et d’un centre d’apprentissage pour l’éducation préscolaire.

Un rendu de l’agrandissement prévu de l’EcoTarium.

Fondé en 1825 sous le nom de Worcester Lyceum of Natural History, l’EcoTarium a a continuellement inspiré la communauté pour explorer le monde naturel, susciter la curiosité et conduire la prochaine génération vers un avenir radieux.

Si vous avez visité l’EcoTarium, vous connaissez peut-être la structure emblématique en béton de 1968 conçue par Edward Durell Stone. Ses autres œuvres incluent l’hôtel Waldorf-Astoria, le Rockefeller Center, le Radio City Music Hall et le Museum of Modern Art de New York.

La nouvelle galerie d’exposition accueillera des expositions itinérantes qui, dans le passé, n’étaient peut-être venues que dans de grandes villes comme Boston ou New York. Il sera conçu par le cabinet d’architecture Annum Architects de Boston, pour compléter le style de Stone. Au lieu de poursuivre la conception originale des dômes en béton de Stone, le nouvel ajout se concentrera sur la durabilité et sera surmonté de panneaux solaires.

Rendu du nouvel ajout à EcoTarium, comprenant une galerie et un centre d’apprentissage, avec toit en panneaux solaires.

« En fait, Durell Stone avait initialement prévu un ajout au musée, c’est donc presque comme si nous complétions sa vision originale », a déclaré Noreen Smith, présidente et directrice générale d’EcoTarium.

La première exposition prévue dans le nouvel espace est Le Monde Secret des Éléphants. Organisée par le Musée américain d’histoire naturelle de New York, l’exposition se déroulera à Worcester en février 2026. L’EcoTarium recherche activement des sponsors corporatifs pour l’exposition.

« Dans le monde des musées, les expositions itinérantes sont planifiées environ deux ans à l’avance », a expliqué Smith, ajoutant que l’EcoTarium est en train d’ajouter davantage d’expositions au calendrier pour les années à venir.

L’autre partie du projet de construction est le centre d’apprentissage précoce, qui servira de « moyen intentionnel d’introduire les STEM ». [science, technology, engineering and mathematics] aux plus jeunes membres de la communauté, âgés de 0 à 6 ans », selon Smith.

Avec de nouveaux espaces pour les mères allaitantes, des expositions et des espaces pour les personnes ayant des besoins sensoriels et un calendrier interminable d’événements éducatifs, l’EcoTarium travaille avec le concepteur d’expositions Marguerite Middleton pour donner vie à ses idées.

Rendu de l’espace extérieur d’une place à l’extérieur d’une nouvelle galerie ajoutée à l’EcoTarium, Worcester, MA.

Dans le passé, Middleton a travaillé avec le musée Isabella Stewart Gardner, le centre communautaire juif du Grand Boston, le musée des enfants de Boston et le musée de San Jose. Le designer se spécialise dans les expositions destinées à un public multigénérationnel, ainsi que dans les domaines de la durabilité, de l’accessibilité et de l’inclusion.

Jusqu’à présent, le musée a collecté 7,6 millions de dollars pour le projet et recherche 3 millions de dollars supplémentaires avant son achèvement prévu au cours des prochains mois. Certains des dons les plus importants proviennent d’organisations locales, notamment la Lankton Family Foundation, la Fletcher Foundation et la Pappas Foundation, pour n’en nommer que quelques-unes.

En plus de son expansion, l’EcoTarium célèbre 200 ans de sa propre histoire et créera une exposition de célébration commençant par les 14 fondateurs de l’organisation, ainsi que leur impact et leur héritage à Worcester et dans les environs.

Le musée travaille aux côtés de l’Université Clark et de la professeure d’histoire Melinda Marchand pour compléter l’exposition.

Ce n’est pas la première fois que l’EcoTarium travaille aux côtés l’école. En 2014, les étudiants de Clark ont ​​contribué à la création de plusieurs expositions pour l’organisation, y compris des parties de l’exposition « City Science ».

Cet article a été initialement publié sur Telegram & Gazette : Nouvel espace de galerie et centre d’apprentissage préscolaire prévu pour l’EcoTarium