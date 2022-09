Écosystème à risque d’extinction d’arbres, dommages économiques : papier

Les scientifiques exhortent les dirigeants mondiaux à agir afin de protéger les arbres menacés de la planète et de prévenir d’autres dommages écologiques et économiques dus à leur extinction.

Botanic Gardens Conservation International (BGCI), en collaboration avec le groupe mondial de spécialistes des arbres de la Commission pour la survie des espèces de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN SSC), a détaillé cet “avertissement à l’humanité” dans un article publié mercredi dernier dans la revue New Phytologist Foundation Plantes, personnes, planète.

Ils disent que des milliards de personnes pourraient perdre leurs revenus, leurs emplois et leurs moyens de subsistance si rien n’est fait pour empêcher l’extinction des espèces d’arbres.

Le document comprend un appel à l’action, que les groupes disent que plus de 30 organisations à travers le monde ont signé.

“L’année dernière, nous avons publié le rapport sur l’état des arbres dans le monde, qui a montré qu’un tiers des espèces sont menacées d’extinction”, a déclaré Malin Rivers, auteur principal et responsable de la priorisation de la conservation au BGCI, dans un communiqué de presse.

“Dans ce nouvel article, nous montrons l’impact considérable que ces extinctions d’arbres peuvent avoir sur d’autres espèces, sur les écosystèmes et pour l’humanité. Une réponse forte et urgente est nécessaire, à la fois pour empêcher de nouvelles extinctions d’espèces d’arbres et pour restaurer les écosystèmes endommagés qu’elles forment. une partie de.”

Le BGCI, qui représente des jardins botaniques dans plus de 100 pays, a publié son rapport sur l’état des arbres dans le monde en septembre 2021, qui indique entre autres que 30 % des quelque 58 000 espèces d’arbres dans le monde sont menacées d’extinction.

Bien que cela varie selon la région, les auteurs affirment que les principales menaces pour les arbres sont la perte d’habitat due à la propagation de l’agriculture, de l’exploitation forestière, de l’élevage et du développement urbain. Les autres menaces comprennent les régimes d’incendie, la production d’énergie et l’exploitation minière, ainsi que les espèces envahissantes, le changement climatique devant également s’intensifier à l’avenir et aggraver ces problèmes.

L’organisation affirme que la moitié de toutes les espèces animales et végétales connues sur Terre dépendent des arbres pour leur habitat, les forêts fournissant la moitié du stockage mondial de carbone et les trois quarts de son eau douce accessible.

Les auteurs de l’article préviennent que “l’extinction à grande échelle d’espèces d’arbres entraînera des pertes majeures de biodiversité dans d’autres groupes d’espèces et modifiera considérablement le cycle du carbone, de l’eau et des nutriments dans les écosystèmes mondiaux”.

Plus de 100 espèces d’arbres sont déjà éteintes à l’état sauvage, disent-ils, avec des milliards d’arbres détruits chaque année.

Sur le plan économique, les auteurs affirment que les forêts contribuent à environ 1,3 billion de dollars américains dans le monde, en grande partie à partir du bois, mais aussi sous forme de fruits, de noix et de médicaments.

Le document indique que la perte d’une seule espèce d’arbre peut “substantiellement” modifier un écosystème, créant un effet domino ou des “cascades d’extinction”.

L’UICN publie une “liste rouge” des espèces menacées, qui, selon les groupes, comprend plus d’espèces d’arbres que de mammifères, d’oiseaux, de reptiles et d’amphibiens réunis.

Dans leur article, les auteurs proposent sept actions pour empêcher l’extinction généralisée des espèces d’arbres de la planète.

Il s’agit notamment de conserver et de restaurer les populations d’arbres naturels, de lutter contre les menaces directes telles que l’exploitation forestière illégale et d’imposer la conservation des arbres dans les politiques et législations locales et internationales.

“Notre message pour l’humanité est de se rappeler comment les arbres enrichissent et soutiennent nos vies, comme ils l’ont fait tout au long de l’histoire humaine. Pourtant, nous devons reconnaître que ces valeurs sont en danger si nous ne prenons pas en compte les impacts de nos actions et ne changeons pas notre société collective. comportement par rapport aux arbres », a déclaré Adrian Newton, coprésident du groupe mondial de spécialistes des arbres de la CSE de l’UICN, dans le communiqué de presse.

“Bien qu’il reste encore beaucoup à apprendre sur la biologie, l’écologie et les merveilles des arbres, nous savons comment les conserver. Nous savons également que le moment est venu d’agir.”