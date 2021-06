Écosse vs République tchèque – Rapport de match de football – 14 juin 2021

L’Écosse a ouvert son premier match de tournoi majeur en 23 ans avec une défaite 2-0 contre la République tchèque à l’Euro 2020, Patrik Schick marquant deux fois, dont un but du concurrent du tournoi.

La tête de l’attaquant du Bayer Leverkusen Schick à la 42e minute a donné l’avantage aux Tchèques à Hampden Park, avant qu’il ne marque un deuxième but scandaleux sur 50 mètres. Cela signifiait un retour décevant au tournoi de football pour l’Écosse, qui doit maintenant se regrouper pour son affrontement avec l’Angleterre dans le groupe D vendredi.

– Le superbe but de Schick gâche le retour de l’Ecosse sous les projecteurs

l’Ecosse Stuart Armstrong a déclaré à la BBC: « Nous sommes déçus de la façon dont le premier but est entré, à part cela, nous avons plutôt bien défendu, et ils ont montré une réelle qualité pour le deuxième but. Cela ne veut pas dire que nous n’avons pas eu d’occasions en deuxième mi-temps, nous l’avons fait , et ont essayé de pousser. Ils étaient cliniques. À ce niveau, vous devez être clinique. «

L’Écosse a subi un coup dur avant le match, Kieran Tierney d’Arsenal manquant sur blessure, tandis que l’entraîneur-chef tchèque Jaroslav Silhavy a nommé un onze inchangé de l’équipe qui a battu l’Albanie 3-1 lors de son dernier match amical d’avant-tournoi.

Une foule bruyante de 12 000 personnes a exhorté l’Écosse de Steve Clarke alors qu’elle revenait au football international de haut niveau pour la première fois depuis son apparition à la Coupe du monde 1998 – une absence de cinq championnats d’Europe et cinq Coupes du monde. Et les hommes de Clarke ont commencé brillamment, avec Liverpool Andy Robertson semblant animé sur la gauche et John McGinn ayant un effort bloqué à l’intérieur de la surface, mais c’était la République tchèque qui avait la première grande occasion du match alors que Schick faisait un bon arrêt de David Marshall à sa droite.

La tentative a déclenché une réponse écossaise, avec le centre de Robertson de la gauche détourné par Lyndon Dykes, qui n’a pas pu ajouter à ses deux buts en 11 apparitions pour son pays. Les attaques continuaient à venir, avec Robertson – confortablement le meilleur joueur de son équipe en première mi-temps – produisant un puissant effort vers le but, mais il a été bien renversé par Tomas Vaclik dans le but tchèque.

Patrik Schick a marqué un doublé, dont un incroyable deuxième, alors que la République tchèque a commencé sa campagne avec une victoire. Petr Josek – Piscine/Getty Images

L’Ecosse était la meilleure équipe, mais ils ont pris du retard juste avant la mi-temps lorsqu’ils n’ont pas réussi à dégager une succession de virages, et le centre de Vladimir Coufal a été superbement accueilli par Schick, qui a hoché la tête devant Marshall pour mettre son équipe en tête.

Le revers a été un coup cruel pour les hommes de Clarke juste avant la pause mais pas inattendu, la République tchèque marquant plus de la moitié de ses buts lors des qualifications pour l’Euro 2020 sur coups de pied arrêtés. Mais après une période de pression soutenue, l’Écosse n’a pas pu tenir les Tchèques à distance lorsque Schick a hoché la tête.

Clarke a amené Che Adams pour Ryan Christie pour la seconde moitié et l’Écosse a commencé brillamment, avec Jack Hendry voyant son effort canon atrocement hors de la barre. Vaclik a ensuite dû être alerte et saisir les efforts de Tomas Kalas pour se mettre en sécurité alors qu’il semblait certain qu’il marquerait un but contre son camp.

Mais le remarquable deuxième de Schick à la 53e minute a réglé le match avec style. Courant sur le ballon juste à côté de la ligne médiane, Schick a envoyé une superbe frappe en boucle vers le but et il a battu un Marshall choqué pour rendre le jeu sûr. À une distance de 54 mètres, l’effort de l’attaquant de Leverkusen a stupéfié Hampden Park et s’est assuré une place dans l’histoire en tant que frappe la plus longue d’un championnat d’Europe ou d’une Coupe du monde masculin. Cela en a fait l’effort conjoint le plus long dans le jeu masculin et féminin, avec Carli Lloyd marquant également à 54 mètres lors de la victoire des États-Unis en Coupe du monde contre le Japon en 2015.

Lors de sa grève des merveilles, Schick a déclaré à la BBC : « Je l’ai vu [off his line], j’ai vérifié en première mi-temps quand cette situation allait arriver. Je vérifiais où il se tenait.

« C’est toujours difficile de jouer contre nous, nous avons beaucoup de joueurs qui travaillent dur.

« L’Ecosse était un adversaire coriace. Mais nous étions prêts pour leurs tactiques. »

Vaclik était alors à son meilleur pour empêcher l’Écosse de revenir dans le match, laissant une longueur d’avance pour nier les efforts de Dykes dans la surface, et la République tchèque a négocié les derniers instants pour ouvrir avec trois points importants.

Silhavy a déclaré que le but de Schick était le genre d’effort que le joueur avait déjà tenté lors des matchs et des entraînements.

« Nous savons que c’est un génie et qu’il sait comment finir », a déclaré Silhavy. « Le deuxième but était quelque chose d’extraordinaire. Il aime essayer cela à l’entraînement et il l’a également essayé lors d’un de nos matchs précédents. »

Clarke a refusé de blâmer son gardien de but pour avoir concédé le but.

« Si [Marshall] avait été sur sa ligne, il l’aurait rattrapé mais parfois il faut créditer le buteur », a déclaré Clarke lors d’une conférence de presse en ligne après l’affrontement à Hampden Park.

« Il a produit une finition merveilleuse et à partir de là, l’après-midi devient difficile. Nous avons fait preuve d’une bonne invention et avons eu des chances de revenir dans le match, mais les pauses nous ont été défavorables au mauvais moment.

« Déçu mais nous devons nous préparer pour le prochain. Nous examinerons ce que nous avons bien fait et ce que nous avons mal fait. Nous ne sommes pas venus ici pour une expérience d’apprentissage, nous sommes venus ici pour être compétitifs.

« Parfois, un match de football ne vous convient pas et aujourd’hui, c’était ce jour-là. »

L’Ecosse affrontera ensuite l’Angleterre à Wembley vendredi, tandis que la République tchèque affrontera la Croatie à Hampden Park plus tôt dans la même journée.