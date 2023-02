Écosse v Pays de Galles : Six Nations 2023 – en direct

Warren Gatland a jeté un regard neuf sur l’équipe la plus familière de ce premier passage la semaine dernière et a clairement décidé que ce n’était peut-être pas la voie à suivre. Si la semaine dernière était Warren v1.1, on peut dire que cette semaine ressemble à la sortie officielle de la version 2.0+.

Mais nous sommes déjà venus ici, n’est-ce pas ? La victoire de l’Écosse en Calcutta Cup en 2022 a été immédiatement suivie d’une terrible performance lors d’une défaite face à la caravane galloise de médiocrité de Wayne Pivac. C’est pourquoi Gregor Townsend et Jamie Ritchie ont moins parlé de célébration la semaine dernière et se sont davantage concentrés sur le prochain match – ce match.

il y a 11 min 10h45 HNE Équipes

Gregor Townsed a sans surprise fait une copie de son équipe de la semaine dernière, remplaçant uniquement WP Nel alors que Zander Fagerson – qui aurait commencé à Twickenham – est à nouveau en forme.

Warren Gatland n’a pas fait cela ; même l’incomparable Taulupe Faletau a été largué dans un XV de départ très modifié. Également hors du peloton sont Justin Tipuric et Alun-Wyn Jones. Dafydd Jenkins fait son premier départ à la serrure, tandis que Tommy Reffell et Christ Tshiunza forment les flancs avec Jac Morgan passant à 8. À l’avant, Wyn Jones et Dillon Lewis sont les nouveaux accessoires de départ, avec Gareth Thomas et Tomas Francis quittant l’équipe de la journée tout à fait.

La ligne de fond est comme vous l’étiez, et le banc comprend le jeune Opsrey, Rhys Davies, en remplacement, ainsi que le retour de Rhys Patchell.

Écosse Stuart Hogg; Kyle Steyn, Huw Jones, Sione Tuipulotu, Duhan van der Merwe ; Finn Russel, Ben White; Pierre Schoeman, George Turner, Zander Fagerson, Richie Gray, Grant Gilchrist, Jamie Ritchie (capitaine), Luke Crosbie, Matt Fagerson.

Remplaçants: 16 Fraser Brown, 17 Jamie Bhatti, 18 WP Nel, 19 Jonny Gray, 20 Jack Dempsey, 21 George Horne, 22 Blair Kinghorn, 23 Chris Harris.

Pays de Galles Liam Williams; Josh Adams, George North, Joe Hawkins, Rio Dyer ; Dan Biggar, Tomos Williams; Wyn Jones, Ken Owens (capitaine), Dillon Lewis, Dafydd Jenkins, Adam Beard, Christ Tshiunza, Tommy Reffell, Jac Morgan.

Remplaçants 16 Scott Baldwin, 17 Rhys Carré, 18 Leon Brown, 19 Rhys Davies, 20 Taulupe Faletau, 21 Rhys Webb, 22 Rhys Patchell, 23 Alex Cuthbert.