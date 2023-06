Ecosse v Géorgie : les qualifications pour l’Euro 2024 suspendues après une pluie torrentielle – en direct

L’autre match de ce groupe date de 25 minutes. La Norvège a mené Chypre 1-0 grâce à un but de… non, pas lui.

Le match a été suspendu à Hampden et les joueurs ont été retirés du terrain juste après le but de l’Ecosse 🌧

19h58 Je ne vais pas mentir, après ce test des cendres à couper le souffle et qui fait fondre le cerveau, j’attendais avec impatience une nuit calme et sans incident.

10 minutes Robertson montre sa tête et dit « la balle rebondit ici ». Il veut continuer, et moi aussi si mon équipe menait 1-0.

Le coin de McGinn à partir de la droite était parti au premier poteau. McGregor a chargé sur le ballon, à 15 mètres, et a levé un tir du pied droit qui a traversé la main du plongeur Mamardashvili et dans le filet.

5 minutes Que diable s’est-il passé là-bas ? Lobjanidze coupe à l’intérieur de la droite et frappe un tir du pied gauche depuis le bord de la surface. Gunn le quitte, sûr qu’il s’écarte du poteau éloigné – mais ensuite il change de direction après avoir atterri sur l’eau. Ça va quand même loin, mais pendant une fraction de seconde, il a semblé qu’il pourrait y avoir un but farfelu.

« L’Ecosse fonctionne avec un seul Andrew aujourd’hui », écrit Peter Oh, « alors que la Géorgie a un Giorgi et un Georges dans le onze de départ et cinq Giorgis parmi leurs remplaçants. Empilé ! »

« * J’ai un parcelle de temps pour Dykes – il donne toujours un maximum d’efforts et se fait chier pour les défenseurs – et concédera qu’il semblait avoir au moins un pied contre la Norvège ; mais je maintiens que c’est uniquement parce que même lui n’a pas réussi à inscrire cette balle. Le lay-up de McLean est plus difficile à intégrer dans cette théorie, je l’admets.

« Jusqu’à récemment, l’application météo de la BBC affichait 0 % de probabilité de pluie », écrit Tony Barr. «C’était en même temps qu’il était littéralement en train de le jeter. Je suis allé à Tbilissi plusieurs fois (la nourriture est incroyable et c’est très sympathique) et il n’a jamais plu. Je ne sais pas s’il s’agit d’un appel définitif en tant qu’avantage de l’Écosse cependant… »

il y a 2h 13h45 HAE Préambule

Bonjour et bienvenue pour la couverture en direct des qualifications du Championnat d’Europe entre l’Ecosse et la Géorgie à Hampden Park. Ils ne pouvaient pas, n’est-ce pas ? Eh bien, oui, ils pourraient, nous savons tous qu’ils pourraient, mais j’espère que l’Écosse ne le fera pas suivez les victoires éclatantes contre l’Espagne et la Norvège avec un anti-climax / désordre à domicile contre la Géorgie.

Une victoire ce soir placerait l’Écosse – qui compte déjà cinq points d’avance dans le groupe A – à une distance touchante de la qualification automatique pour l’Euro 2024. Il ne faut cependant pas sous-estimer le défi de la Géorgie. Ils sont deuxièmes du groupe (principalement à cause de la victoire de l’Écosse sur l’Espagne, c’est vrai) et ont réalisé un très bon parcours depuis que l’ancien arrière droit du Bayern Munich Willy Sagnol a pris la relève en tant que manager pendant Covid.

La dernière défaite de la Géorgie remonte à octobre 2021, depuis quand leur record est W10 D3 L0. La plupart de ces matchs ont été contre des adversaires de troisième niveau, mais ils restent une équipe pratique. Comme l’Ecosse, ils ont été promus dans la Ligue des Nations, de la Ligue C à B dans le cas de la Géorgie, et ils ont un génie dans leur équipe. Khvicha Kvaratskhelia de Naples est l’un des joueurs les plus excitants et les plus originaux au monde.

La Géorgie n’est pas une équipe composée d’un seul joueur – ils ont également des joueurs à Valence, Bordeaux, Metz et Cremonese – mais il est la principale menace pour les espoirs écossais.

D’accord, assez juste, certains diraient que la principale menace pour les espoirs de l’Écosse est les 50 dernières années de l’histoire du football écossais et le fatalisme qu’il a créé. Mais à part ça, c’est Kvaratskhelia.

Démarrer 19h45 BST.