Ecosse : les Verts et le SNP qualifient le Brexit de “désastre absolu”

Les partis au pouvoir de Holyrood ont déclaré que l’indépendance de l’Écosse était le seul moyen d’échapper au “désastre absolu” du Brexit, alors que le Royaume-Uni marque le troisième anniversaire de son départ du bloc.

Le Premier ministre de l’époque, Boris Johnson, a conduit le pays hors de l’Union européenne et dans sa période de transition le 31 janvier 2020, mais les Verts écossais et le SNP ont dénoncé mardi les performances du Royaume-Uni depuis qu’il s’est ensuite séparé de Bruxelles.

Stephen Flynn, chef du SNP à Westminster, a déclaré qu’il est « plus clair que jamais que le meilleur avenir de l’Écosse se trouve en Europe, et non sous le contrôle de Westminster ».

Ross Greer, MSP vert écossais et porte-parole du parti pour l’Europe, a déclaré que le Brexit avait été un “désastre absolu” qui était “basé sur des promesses d’huile de serpent par des fantasmes conservateurs qui voulaient vivre leurs fantasmes isolationnistes et impérialistes”.

M. Flynn, qui est devenu le chef du SNP aux Communes en décembre, a déclaré: “Les trois dernières années montrent que le Brexit a été un désastre absolu pour l’économie britannique, les services publics et le coût de la vie.

“Cela a coûté des milliards, réduit les échanges, freiné la croissance, pesé sur les revenus des ménages – et n’a fourni aucun des soi-disant avantages promis.”

Le député d’Aberdeen South a déclaré que les conservateurs et les travaillistes ayant exclu un retour dans le bloc, il n’y avait “pas de voie de retour vers l’Europe sous le contrôle de Westminster”.

“L’indépendance est désormais le seul moyen pour l’Ecosse d’échapper au déclin du Brexit et de regagner notre place en Europe”, a-t-il déclaré.

Lors du référendum sur le Brexit à l’échelle du Royaume-Uni en 2016, quelque 52 % ont voté pour partir tandis que 48 % ont voté pour rester. Le taux de participation a été de 72 % dans tout le pays.

Mais en Ecosse, 38% ont voté pour partir tandis que 62% ont voté pour rester, et aucune région écossaise n’a voté à la majorité. Le taux de participation a été de 67 %.

L’Angleterre et le Pays de Galles avaient des majorités pour partir, mais en Irlande du Nord, la plupart ont voté pour rester dans l’UE.

En Angleterre, de grandes villes telles que Leeds, Manchester et Londres ont soutenu leur maintien dans l’UE.

Au nord de la frontière, M. Flynn et M. Greer ont déclaré que les sondages avaient montré qu’une majorité souhaitait rejoindre l’UE.

Les enquêtes sur le sujet ont constamment montré que plus de la moitié du soutien des Écossais était dans l’Union européenne, le soutien à vouloir partir étant tombé à 25% dans un sondage.





À Westminster, il existe un consensus confortable et autodestructeur selon lequel nous devons maintenir le Brexit à tout prix Ross Greer

M. Greer, qui est un MSP pour l’ouest de l’Écosse, a déclaré que chaque jour “de plus en plus de gens concluent que la seule façon de réparer ces dégâts et d’assurer un avenir en Europe est que l’Écosse devienne une nation normale et indépendante”.

« À Westminster, il existe un consensus confortable et autodestructeur sur le fait que nous devons maintenir le Brexit à tout prix », a-t-il déclaré.

«Les conservateurs ont continué à doubler leur vision désastreuse, mais étonnamment, les travaillistes l’ont également approuvée.

“Keir Starmer dit qu’il veut ‘faire fonctionner le Brexit’ mais la vérité est que cela ne peut jamais fonctionner.”

Le SNP et les Verts écossais ont conclu un accord de partage du pouvoir en août 2021, dans lequel les MSP verts Lorna Slater et Patrick Harvie sont devenus ministres subalternes du gouvernement.

Le secrétaire aux Affaires extérieures, Angus Robertson, a déclaré: “Trois ans après le Brexit, il est clair qu’il a été extrêmement préjudiciable – à l’économie, aux relations avec nos concitoyens européens – et a aggravé la crise du coût de la vie. Le meilleur avenir pour l’Écosse est en tant que pays indépendant et État membre de l’UE, et faisant partie du plus grand marché unique du monde.

“L’économie britannique est fondamentalement sur la mauvaise voie et il n’y a pas de réelle alternative dans le système de Westminster.

« Les travaillistes et les conservateurs sont engagés dans une honteuse conspiration du silence sur les coûts du Brexit, ce qui signifie que sous le contrôle de Westminster – peu importe qui est au pouvoir au niveau britannique – les dégâts continueront.

“Mais l’Ecosse peut avoir un avenir meilleur. Le gouvernement écossais s’est engagé à donner au peuple écossais un choix conforme à notre mandat démocratique – la possibilité de devenir une économie plus riche et plus juste avec l’indépendance ou une économie léthargique et stagnante contrôlée par Westminster en dehors de l’Union européenne.

Le gouvernement britannique a été approché pour commentaires.