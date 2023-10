Ecosse : la qualification pour l’Euro 2024 confirmée pour l’équipe de Steve Clarke alors que l’Espagne gagne en Norvège | Actualités footballistiques

L’Écosse s’est qualifiée pour l’Euro 2024 après que la Norvège n’a pas réussi à battre l’Espagne, ce qui signifie que l’équipe de Steve Clarke ne peut pas être dépassée par ses deux rivaux du groupe A.

Après avoir remporté cinq victoires lors de ses six premiers matches, l’Écosse n’avait besoin que de l’Espagne pour prendre un point à Oslo, ce qui signifie que la Norvège finirait avec un maximum de 14 points et manquerait donc une place parmi les deux premiers.

Cependant, quelques jours après avoir battu l’Écosse à Séville, l’Espagne a gagné 1-0 et mène désormais le Groupe A à la différence de buts contre l’Écosse.

Après le match amical de mardi en France, l’Écosse se rendra le mois prochain en Géorgie avant d’accueillir la Norvège lors de ses derniers éliminatoires, tandis que l’Espagne se rendra à Chypre et terminera sa campagne de qualification à domicile contre la Géorgie.

Après avoir mis fin à une attente de 22 ans pour se qualifier pour une finale majeure de l’Euro 2020, l’entraîneur-chef Steve Clarke a désormais mené l’Écosse à des Championnats d’Europe consécutifs.

Plus à venir.

Comment l’Écosse s’est qualifiée pour l’Euro 2024

Image:

L’Écosse s’est qualifiée pour les Championnats d’Europe consécutifs sous la direction de Steve Clarke





L’Écosse a connu un début de campagne fulgurant avec des victoires consécutives, d’abord contre Chypre avant le doublé de Scott McTominay contre l’Espagne à domicile en mars.

Ils ont ensuite remporté une victoire serrée contre la Norvège d’Erling Haaland avant qu’un Hampden Park détrempé par la pluie ne voie l’équipe de Clarke battre la Géorgie en juin.

Une victoire complète 3-0 contre Chypre à Larnaca a maintenu leur série de victoires en passant à 15 points.

Même si une première défaite contre l’Espagne à Séville a retardé les célébrations de l’armée tartan, des vols peuvent être réservés et l’Écosse s’envolera pour l’Allemagne l’été prochain après que la Norvège n’ait pas réussi à battre l’Espagne à Oslo.

McAllister : Clarke a créé une mentalité de club

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’ancien capitaine écossais Gary McAllister fait l’éloge du travail accompli par Steve Clarke avec l’équipe nationale depuis qu’il a pris les commandes.



Gary McAllister – qui a été capitaine de l’Écosse à l’Euro 96 – a salué le travail accompli par l’entraîneur-chef Clarke depuis sa prise de fonction en 2019.

« Clarke semble avoir créé une situation de club national où tout le monde veut généralement se présenter et jouer », a-t-il déclaré.

« C’était un problème il y a quelques années, quand il y avait beaucoup de blessures, beaucoup d’annulations.

« Maintenant, tout le monde veut faire partie du succès que l’Écosse produit sur le terrain, car non seulement ils marquent des points, mais je pense que le niveau de performance est également très élevé. Je pense qu’il crée quelque chose comme ce que Craig Brown a fait.

« Clarke a développé un style et nous sommes particulièrement forts au milieu du terrain avec de très bons milieux de terrain qui montrent vraiment qu’ils peuvent rivaliser avec les meilleurs.

« Nous avons de la chance au milieu du terrain et c’est toujours étrange de voir les critiques que Scott McTominay reçoit lorsqu’il joue en provenance de Manchester United.

Image:

McAllister a félicité les milieux de terrain écossais après une impressionnante campagne de qualification





« Il fait un travail incroyable pour l’Écosse et quand je le vois jouer pour United, je ne pense pas non plus que cela leur fasse grand mal.

« Cela semble juste être un tout petit peu le fouet de Manchester United, peut-être que ce n’est pas un nom à la mode et qu’il joue pour l’Écosse, mais s’il continue à se brancher, c’est un joueur de haut niveau. Je l’aime vraiment.

« J’ai passé une courte période avec John McGinn à Aston Villa. C’est un leader naturel et quelqu’un qui a assumé cette responsabilité avec l’équipe nationale et c’est aussi un joueur qui prouve qu’il peut marquer un but et qu’il peut marquer un but.

« Il est donc très crucial pour Steve Clarke et Callum McGregor au Celtic est également un footballeur exceptionnel. »

Les prochaines rencontres de l’Ecosse

17 octobre : France (a), amical, 20h

16 novembre : Géorgie (a), éliminatoires Euro 2024, coup d’envoi à 17h

19 novembre : Norvège (h), éliminatoires Euro 2024, coup d’envoi à 19h45