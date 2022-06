Ecosse Femmes: Pedro Martinez Losa inspiré pour atteindre la Coupe du Monde par sa fille | Nouvelles du football

Pedro Martinez Losa a un partisan spécial derrière sa candidature pour emmener l’équipe nationale féminine d’Écosse à la Coupe du monde 2023.

Les Écossais occupent la deuxième place derrière l’Espagne, vainqueur en fuite du Groupe B, et ont obtenu une place en barrages de qualification après la victoire 2-0 de mardi soir de l’Ukraine sur la Hongrie.

L’entraîneur-chef de l’équipe féminine d’Écosse, Pedro Martinez Losa, est déterminé à mener l’équipe à la Coupe du monde après avoir obtenu une place en barrage.



L’Ecosse se rendra aux îles Féroé pour son dernier match de qualification en septembre sachant qu’elle participera aux barrages en octobre.

Martinez Losa, qui a repris le siège chaud de Hampden Park l’été dernier, a révélé qu’il avait l’enthousiasme de sa fille Anabela comme inspiration supplémentaire dans sa quête pour atteindre la finale qui se tiendra en Australie et en Nouvelle-Zélande.

L’ancienne patronne de Bordeaux et d’Arsenal WFC a déclaré: “Vous regardez dans votre cœur pourquoi vous faites les choses. Vous vous tournez vers votre famille et les gens que vous aimez.

“J’ai une fille de quatre ans à Londres qui me demande tous les jours si je vais en Écosse, elle demande à voir des photos de l’équipe et des matchs.

“Elle est très excitée de venir aux matchs et que son papa joue dans une Coupe du monde avec l’Ecosse donc ça (la qualification) signifiera toute ma vie parce que je mets 24 heures par jour en Ecosse, les joueurs et le staff et en tant que leader du groupe qui est mon obligation.

“Nous sommes ravis. Avoir l’opportunité de jouer potentiellement une deuxième Coupe du monde avec l’Ecosse, c’est toute notre vie, tout notre travail, pas seulement pour moi mais pour les joueurs et le staff.”

L’Espagnol de 46 ans a repensé à une impressionnante victoire 4-0 contre l’Ukraine en Pologne vendredi dernier, mais continue de chercher à s’améliorer.

L’Ecosse a battu l’Ukraine 4-0 lors de son dernier match





Il a déclaré: “Dans de nombreuses phases du jeu, nous avons été très bons mais nous pouvons encore faire mieux.

“Chaque match que nous préparons avec beaucoup de détails et chaque match est un voyage.

“Le secret des hautes performances est que dans chaque match, nous analysons les détails, comment nous pouvons exploiter les faiblesses de l’adversaire et quel type de jeu nous voulons jouer.

L’Ecosse a atteint les barrages de la Coupe du monde





“Nous voulons construire davantage notre jeu, comme le football total, où nous pouvons maîtriser toutes les phases du jeu.

“Évidemment, nous ne maîtrisons pas toutes les phases du jeu ou nous serions champions du monde ou quelque chose comme ça mais nous visons à maîtriser les phases sur le ballon avec plus de cohérence.

“L’équipe est sur la bonne voie mais maintenant nous devons être plus cohérents, plus concentrés pour passer au niveau supérieur et nous ne pouvons le faire qu’ensemble.”