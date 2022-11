Ecosse Femmes 2-1 Venezuela Femmes : L’équipe de Pedro Martinez Losa remporte la victoire avec des buts de Kelly Clark et Claire Emslie | Nouvelles du football

Les femmes écossaises ont signé pour l’année avec une victoire 2-1 contre le Venezuela lors de leur match amical à Cadix, en Espagne.

Kelly Clark a marqué de la tête son premier but pour l’équipe nationale à la 36e minute à l’Estadio Antonio Bardillo et Claire Emslie a doublé son avance quatre minutes plus tard pour s’assurer que l’équipe de Pedro Martinez Losa était bien en contrôle à la pause.

L’attaquant de Manchester City, Deyna Castellanos, a marqué un but à la 59e minute avec une frappe scandaleuse de 45 mètres, mais l’Écosse s’est réaffirmée dans les phases finales pour remporter la victoire lors de son dernier match de 2022.

Le Venezuela était organisé de manière défensive au début et l’Ecosse avait du mal à pénétrer.

Fiona Brown s’est retrouvée entre la gardienne Nayluisa Caceres et deux défenseurs vénézuéliens à la 28e minute lorsque le centre d’Emslie est venu de la gauche et que le ballon a roulé dans le filet, mais l’équipe sud-américaine a obtenu un coup franc pour une faute.

Cependant, les Écossais ont continué à appuyer patiemment et ont obtenu la percée lorsque Clark s’est levé au premier poteau pour se diriger dans un corner de Caroline Weir.

Les Écossais ont rapidement doublé leur avance quand Emslie a habilement hoché la tête dans un centre de Brown à 12 mètres.

Le Venezuela était plus positif après la pause et Mariana Speckmaier s’est vu refuser un but par le drapeau de hors-jeu.

Cependant, leur changement de cap a rapidement été récompensé lorsque Castellanos a remarqué que Jenna Fife était hors de son but et, avec une technique formidable, elle a tiré au-dessus de la tête du gardien juste à l’intérieur de la moitié de terrain écossaise.

C’était un contre étonnant et le Venezuela s’est empilé à la recherche du niveleur, l’Écosse semblant moins assurée.

Les Écossais, cependant, ont créé leurs propres chances en se calmant avec la remplaçante Kirsty Hanson frappant le poteau et, à la fin, ils valaient la victoire, avec des débuts de remplacement pour Brogan Hay et Rebecca McAllister fournissant d’autres points positifs.

Quinn marque sa 100e sélection avec un but dans la victoire de l’Irlande

Louise Quinn a marqué sa 100e sélection avec un but alors que la République d’Irlande s’est imposée 4-0 en amical contre le Maroc à Marbella.

La 16e frappe internationale de la défenseuse de Birmingham, âgée de 32 ans – la seule à ne pas avoir marqué de la tête – est survenue à 15 minutes de la fin alors que l’Irlande commençait et terminait en force pour remporter la victoire face à une équipe marocaine très différente.

L’équipe de Vera Pauw en route pour la Coupe du monde n’aurait pas pu prendre un meilleur départ lorsque Megan Campbell a marqué le premier but à seulement deux minutes de la fin, et c’était 2-0 lorsque Katie McCabe, après avoir été trébuchée par Maryem Atiq, a converti le résultat. penalty à la huitième minute.

La remplaçante Kyra Carusa a fêté son 27e anniversaire avec un quatrième, une tête soignée du centre d’Aine O’Gorman, pour conclure une bonne nuit de travail.

