Écosse Femmes 1 – 0 Autriche Femmes

La remplaçante Abi Harrison a rapproché l’Écosse de la finale de la Coupe du monde féminine avec un vainqueur en prolongation contre l’Autriche.

L’attaquant de Bristol City, Harrison, a dirigé le corner d’Erin Cuthbert de six mètres à la 92e minute des barrages du premier tour devant une foule record de 10 182 personnes à Hampden et l’Écosse a tenu bon pour une victoire 1-0.

La victoire met en place un autre affrontement à Hampden mardi prochain contre la République d’Irlande dans l’un des trois barrages européens du deuxième tour.

Les deux vainqueurs les mieux classés – sur la base de leur record dans les groupes de qualification – participeront aux finales de l’année prochaine en Australie et en Nouvelle-Zélande. L’autre participera à un tournoi intercontinental à 10 équipes qui fournira les trois dernières équipes qualifiées.

Lee Gibson a effectué un arrêt rapide sur sa ligne alors que l’Autriche a forcé plusieurs corners, mais la gardienne écossaise a rarement été troublée.

L’avant-centre Martha Thomas a reniflé le but à l’autre bout après le ballon de Samantha Kerr dans le canal, mais elle a glissé lorsque le gardien de but est sorti pour défier et que la milieu de terrain écossaise Caroline Weir a vu une volée tenue.

La pluie torrentielle rendait le jeu difficile cependant, et le dernier ballon de l’Ecosse n’était pas assez bon quand ils ont eu une période de pression autour de la demi-heure.

Le plus proche de chaque côté est venu en première mi-temps lorsque Julia Hickelsberger a frôlé la barre écossaise à 20 mètres.

La deuxième mi-temps a également été serrée. L’Autriche n’a pas eu peur de tenter sa chance à longue distance mais a rarement touché le cadre.

L’Écosse a causé quelques problèmes avec des balles hautes et l’une d’entre elles a produit sa meilleure chance en deuxième mi-temps après que le gardien de but visiteur ait réussi un coup de poing à moitié dégagé. Claire Emslie a traversé, mais la remplaçante Fiona Brown s’est dirigée de 12 mètres.

La remplaçante autrichienne Katja Wienerroither a eu deux occasions en fin de temps réglementaire mais a tiré à côté à chaque fois.

Harrison a montré le chemin du but lorsqu’elle s’est bien relevée pour rencontrer la livraison invitante de Cuthbert et la plus grande frayeur de l’Écosse a été lorsque Barbara Dunst a battu Nicola Docherty à l’intérieur de la surface pour tirer par-dessus.