Écosse Femmes 0 – 1 République d’Irlande Femmes

Amber Barrett a quitté le banc pour envoyer la République d’Irlande en finale de la Coupe du monde féminine pour la première fois de son histoire avec une victoire 1-0 contre l’Écosse à Hampden Park.

La frappe de Barrett à la 72e minute – seulement quatre minutes après son entrée en jeu – a suffi à assurer la victoire à Hampden Park et à réserver sa place au tournoi de l’année prochaine en Australie et en Nouvelle-Zélande.

La star du Real Madrid, Caroline Weir, a écopé d’un penalty en première mi-temps alors que les Écossais luttaient pour s’affirmer et voyaient leurs propres espoirs d’imiter leur apparition en finale de 2019 périr.

Les deux équipes ont commencé la soirée incertaines de leur sort respectif, mais les résultats ailleurs ont clarifié la situation et laissé la République d’Irlande claire sur le fait qu’une victoire suffirait à sceller leur place en Australie et en Nouvelle-Zélande l’année prochaine.

Image:

Les joueurs écossais semblent découragés à Hampden Park alors que leurs rêves de Coupe du monde sont terminés





L’Ecosse, dont le sort était plus compliqué, a obtenu la première occasion lorsque Niamh Fairley a manipulé le ballon dans la surface à la 19e minute, mais le faible coup de pied de Weir a été bien sauvé par Courtney Brosnan.

Martha Thomas a vu un deuxième appel de pénalité rejeté cinq minutes plus tard alors que l’Écosse pressait, mais les hôtes ont eu une chance de s’échapper à la demi-heure lorsque le long lancer de Megan Campbell s’est retrouvé dans le filet mais a été exclu car il avait échappé à tout le monde dans le boîte.

La République d’Irlande a terminé la première mi-temps bien en tête, avec Aine O’Gorman dirigeant d’une manière ou d’une autre une tête libre au-dessus de la barre à six mètres, suivie d’une puissante bousculade dans la bouche de but dans laquelle Fairley et Lily Agg étaient parmi celles qui ont vu des tirs dégagés de la ligne .

L’Écosse s’est regroupée en seconde période, avec Fiona Brown tirant largement et Weir et Claire Emslie se rapprochant également, avant que Barrett ne mette en scène son intervention dramatique.

Avec sa première touche, elle a ramassé le ballon profondément dans la moitié de terrain écossaise et s’est précipitée pour tirer un superbe tir devant Gibson et finalement écrire l’histoire de la Coupe du monde pour son équipe.

Le résultat signifie que l’Écosse manquera deux championnats majeurs consécutifs après s’être qualifiée pour l’Euro 2017 et la Coupe du monde deux ans plus tard.

Plus tôt dans la soirée, le Pays de Galles a souffert des éliminatoires de la Coupe du monde alors que la Suisse mettait fin à son rêve de finale avec une victoire 2-1 en prolongation à Zurich.

Plus à venir….

