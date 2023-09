Ecosse contre Angleterre : d’anciens rivaux se rencontrent avant les Championnats d’Europe qui marqueront une époque en Allemagne | Actualités footballistiques

L’Angleterre et l’Écosse partagent une île, une frontière et un amour généralisé pour le football. Mais ils ont très rarement partagé un tel niveau d’optimisme avant un tournoi majeur.

Alors que les anciens rivaux se préparent à s’affronter lors d’un match amical du 150e anniversaire du plus ancien match international, les deux équipes ont un œil sur les Championnats d’Europe de l’été prochain, au milieu de leurs campagnes de qualification invaincues.

Pour la toute première fois, l’Angleterre et l’Écosse sont pratiquement qualifiées pour l’Euro de l’été prochain en Allemagne avec quelques matchs à jouer. En fait, l’Écosse de Steve Clarke est la vedette des nations locales lors des qualifications avec un bilan de 100 pour cent, amassant deux points de plus que l’Angleterre dans un groupe sans doute plus délicat.

L’Angleterre et l’Écosse abordent donc le match de mardi soir avec plus de confiance qu’elles ne l’ont jamais été. Les Trois Lions, finalistes battus du dernier Euro il y a deux ans, devraient à nouveau faire partie des prétendants l’été prochain. Mais avec des points d’interrogation sur l’avenir de Gareth Southgate, cela pourrait être la dernière chance du patron anglais de remporter un trophée.

Pendant ce temps, deux tournois majeurs en deux ans sous Clarke – après 22 ans loin des projecteurs internationaux – représentent un âge d’or pour l’Écosse. Et avec les récents scalps contre l’Espagne et l’Ukraine, l’Écosse espère connaître d’autres chocs au cours des 12 prochains mois, à commencer mardi soir contre l’Angleterre.

Bien que l’Angleterre détienne les richesses de la Premier League et que l’équipe écossaise ne compte que deux joueurs participant à la Ligue des champions cette année, l’histoire récente montre que ces rencontres peuvent encore être serrées malgré la différence d’expérience.

Après tout, l’Angleterre a goûté pour la dernière fois à la victoire contre l’Écosse lors de la première année à la tête de Gareth Southgate, en 2016. Les deux matches les plus récents se sont soldés par des matchs nuls tendus.

Les Écossais étaient à quelques minutes de remporter une victoire majeure lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde à Hampden en 2017 après deux coups francs mémorables de Leigh Griffiths, seulement pour que Harry Kane gâche la fête avec un égaliseur dans les arrêts de jeu.

Puis, lors d’un match de phase de groupes des Championnats d’Europe détrempé par la pluie à Wembley, l’Écosse a tenu l’Angleterre à un match nul 0-0, l’équipe de Steve Clarke étant la plus proche de remporter les points grâce à deux occasions majeures de Steven O’Donnell et Lyndon Dykes.

Avec l’Écosse sur une série de cinq victoires, invaincue en neuf et soutenue par de récentes victoires contre l’Espagne et la Norvège d’Erling Haaland, cela représente leur meilleure chance de battre leurs rivaux après un quart de siècle sans victoire.

Alors, est-ce réellement un match amical ? Aucune chance.

Southgate : Expérimenter serait ridicule

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate :

« Nous devons trouver l’équilibre entre la fraîcheur physique, l’expérience, la découverte des joueurs, la victoire et le bon jeu. C’est ce qu’on attend habituellement de nous avec l’Angleterre. Nous ne pouvons pas bricoler l’équipe car nous affrontons une équipe de haut niveau au maximum. inclinez qui nous proposera un défi de haut niveau. Vous ne pouvez pas trop expérimenter car ce serait ridicule.

« C’est horrible étant donné que nous jouons contre l’Écosse demain, mais je les soutenais en 1978 (à la Coupe du Monde) car nous ne nous sommes pas qualifiés, alors j’ai suivi ce traumatisme contre le Pérou et les Pays-Bas. Et nous étions de retour en 1982 et à partir de là à partir de là, tout tournait autour de l’Angleterre.

« C’est un match formidable. J’ai rencontré et travaillé avec de nombreux joueurs de ce match au fil des ans. C’est un match fabuleux. Je sais qu’il y a une rivalité et les gens s’inquiéteront de ce qu’elle franchisse les limites, mais c’est un match brillant. rivalité sportive. C’est un jeu formidable auquel participer.

« Nous considérons cela comme un test pour notre équipe, dans une atmosphère intimidante. Ce genre de soirées a été important pour notre progression, donc ça va être formidable de découvrir ceux qui ne les ont pas encore vécus. C’est un défi que nous «

Clarke : Nous essayons de combler l’écart

Le sélectionneur écossais Steve Clarke :

« Cela a pris 150 ans, donc ce sont toujours de bons matchs, toujours des matchs compétitifs.

« Dans l’ère moderne, certainement, au cours de ma vie, l’Angleterre a probablement progressé un peu plus devant. Nous essayons de réduire l’écart avec eux et nous découvrirons demain dans quelle mesure nous avons réduit cet écart.

« Ce sera un match amical compétitif, si vous pouvez avoir une telle chose. Je pense que les deux équipes voudront gagner. Évidemment, les garçons des deux côtés interagissent les uns avec les autres dans différents clubs. Ils se croisent toute la saison, donc les deux équipes veulent le droit de se vanter.

« Nous allons essayer de retirer de ce match ce dont nous avons besoin pour le retirer, donc j’ai certaines choses que je veux voir sur le terrain, nous tester contre une opposition de haut niveau, que nous allons rencontrer plus souvent. dans les 12 à 18 prochains mois.

« Gareth l’utilisera comme il le souhaite. Je ne pense pas que la façon dont les deux équipes se préparent ou comment se comportent les deux camps une fois arrivé ici ait vraiment de l’importance, [with] l’ambiance du jeu. Ils seront très compétitifs et ça devrait être un bon match. »

Colwill et Nketiah auront-ils leurs chances en Angleterre ?

Rob Dorsett, journaliste principal de Sky Sports News :

« Kieran Trippier va être à la conférence de presse avec Gareth Southgate aujourd’hui, ce qui est généralement une indication qu’il va commencer.

« Est-ce que ça veut dire qu’il sera arrière droit au lieu de Kyle Walker ou arrière gauche au lieu de Ben Chilwell?

« Il n’y aura probablement pas beaucoup de changements, c’est un match important.

« Cela veut dire que c’est difficile pour Eddie Nketiah. Il aura désespérément besoin de faire ses débuts en Angleterre. Je m’attendrais à ce qu’Harry Kane mène la ligne, donc il devra peut-être attendre son tour, mais je pense que Southgate voudra le faire entrer sur le terrain.

« Vous diriez probablement la même chose à propos de Levi Colwill. Je pense que Southgate voudra lui donner du temps de jeu. Il est possible qu’il commence à côté Harry Maguire. C’était Marc Guéhi il a joué contre l’Ukraine et il n’a commis aucune erreur. Nous attendrons et verrons.

« L’une des choses qui pourraient changer, c’est le gardien de but. Nous savons Jordan Pickford est le premier choix mais Aaron Ramsdale a beaucoup voyagé avec l’Angleterre et a eu très peu d’opportunités. Cela pourrait être une bonne occasion pour Southgate de le voir en action – ou même Sam Johnstone.«

Trois matchs mémorables entre l’Angleterre et l’Écosse

Paul Gascoigne célèbre la victoire de l’Angleterre 2-0 contre l’Écosse à l’Euro 96





L’Angleterre et l’Écosse se réunissent à Hampden Park pour commémorer les 150 ans du plus ancien match international. Retour sur les matchs les plus mémorables entre ces deux équipes depuis…

Angleterre 2-0 Ecosse – Euro 96 : Une seconde mi-temps qui avait tout pour plaire. L’illusionniste Uri Geller affirme avoir déplacé le ballon sur le point de penalty pour un raté de 12 mètres de Gary McAllister, seulement pour que Paul Gascoigne marque l’un des plus grands buts de l’Angleterre pour son deuxième. Et puis la fête du fauteuil de dentiste !

Angleterre 2-3 Ecosse – 1967 : Les Trois Lions ont récemment été sacrés champions du monde – mais ont subi une défaite choc contre l’Écosse à Wembley pour mettre fin à leur série de 20 matchs sans défaite. Denis Law, Bobby Lennox et Jim McCalliog ont tous marqué et les Écossais ont tenu bon malgré que Geoff Hurst et Jack Charlton aient trouvé le chemin des filets.

Angleterre 3-2 Ecosse – 2013 : Rickie Lambert, tu te souviens de lui ? L’ancien attaquant de Southampton et de Liverpool a marqué avec sa première – et seule touche vraiment mémorable – pour l’Angleterre lors de ses débuts pour régler un thriller après qu’un doublé de Kenny Miller ait fait peur aux Trois Lions.

Le vainqueur de Ricky Lambert a réglé une rencontre de 2013 entre l’Angleterre et l’Écosse





