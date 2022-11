Écosse 28 – 12 Fidji

L’Écosse a apporté six changements à l’équipe qui a perdu contre l’Australie 16-15 la semaine dernière, alors que l’arrière latéral Stuart Hogg, le demi-arrière Adam Hastings, les centres Chris Harris et Cameron Redpath, le talonneur George Turner et le deuxième ligne Richie Gray sont tous entrés – le ce dernier effectuant un premier départ en test depuis 2017.

Pour les Fidji, l’ancien entraîneur-chef de l’Écosse Vern Cotter (2014-17) a nommé trois débutants au test, alors que le verrou Ratu Leone Rotuisolia a commencé, tandis que l’arrière utilitaire Sireli Maqala – médaillé d’or olympique 7s – et le pilier lâche Livai Natave ont commencé parmi les remplaçants. Le centre de Toulon, Waisea Nayacalevu, était le capitaine de l’équipe.