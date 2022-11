Écosse 23 – 31 Nouvelle-Zélande

L’Ecosse cherchait sa première victoire sur la Nouvelle-Zélande

L’Écosse a subi une défaite atroce 31-23 aux mains de la Nouvelle-Zélande après avoir mené à la mi-temps et avoir neuf points d’avance au milieu de la seconde mi-temps lors de leur affrontement en Autumn Nations Series à Murrayfield.

L’équipe de Gregor Townsend a superbement répondu après avoir perdu 14-0 dans les 10 premières minutes en marquant 17 points sans réponse pour conserver une avance de 17-14 à la mi-temps.

La botte de Finn Russell a prolongé l’avance de l’Ecosse à 23-14 avant que la Nouvelle-Zélande ne réponde par un penalty.

Un carton jaune à Jack Dempsey pour un en-avant délibéré dans le tacle s’est avéré coûteux pour l’Écosse alors que les essais de Scott Barrett et Mark Telea ont aidé la Nouvelle-Zélande à sceller la victoire.

L’Écosse va maintenant se préparer à affronter l’Argentine à domicile le week-end prochain, les All Blacks se rendant au stade de Twickenham pour affronter l’Angleterre.

Internationaux d’automne d’Écosse samedi 29 octobre Ecosse 15-16 Australie 17h30 samedi 5 novembre Ecosse 28-12 Fidji 13h dimanche 13 novembre Ecosse 23-31 Nouvelle-Zélande 14h15 samedi 19 novembre Ecosse contre Argentine 15h15

“Je ressens un peu pour l’Ecosse parce que je pense qu’ils ont remarquablement bien joué”, a déclaré Warren Gatland à Amazon Prime.

“Les All Blacks ont marqué 14 points dans les 10 premières minutes, puis l’Ecosse les a gardés sans but pendant 50 minutes. Je pensais que la différence était le banc de la Nouvelle-Zélande, ils ont eu un impact énorme.”

