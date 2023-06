Écosse 2 – 0 Géorgie

Scott McTominay a marqué son cinquième but lors des qualifications pour l’Euro 2024 alors que l’Écosse a conservé son record de 100% dans le groupe A en battant la Géorgie 2-0 à Hampden Park, qui a connu un long retard en raison d’un terrain gorgé d’eau.

Le match a commencé dans des conditions torrentielles après qu’une averse d’une heure a inondé le stade. Cependant, l’Ecosse a réussi à prendre l’avantage dans les sept minutes qui ont été jouées grâce à la frappe bien prise de Callum McGregor.

Le jeu n’a pas repris après le but car l’arbitre Istvan Vad a fait signe aux joueurs de retourner dans les vestiaires alors que le personnel au sol, le personnel de la SFA et les ramasseurs et ramasseurs de balles commençaient à évacuer l’eau de la surface.

Image:

Le personnel de Hampden Park a évacué l’eau de surface du terrain pendant un long délai





Cela a commencé une heure et 40 minutes d’inspections du terrain, de retards et de mutinerie géorgienne alors que l’équipe visiteuse refusait de retourner sur le terrain alors qu’elle cherchait à reporter le match à mercredi.

Cependant, ils ont finalement émergé après une troisième vérification des conditions par l’arbitre – qui a correctement conclu que les conditions étaient acceptables pour jouer – et le jeu a finalement redémarré juste avant 21h35.

L’Écosse a toujours semblé plus susceptible d’ajouter un autre but, reprenant là où elle s’était arrêtée. McTominay a assuré les trois points immédiatement après la mi-temps – vers 22h30 – avec son cinquième but de la campagne, après des doublés contre Chypre et l’Espagne.

La Géorgie a eu quelques occasions tardives et a raté l’occasion d’une consolation tardive alors que l’attaquant de Napoli Kvicha Kvaratskhelia a tiré un penalty dans les tribunes.

Cela n’aurait pas trop d’importance de toute façon, car l’Écosse a franchi une autre étape importante vers la qualification pour l’Euro 2024, remportant tous ses quatre premiers matchs de qualification pour la première fois. Ils restent en tête du groupe A avec 12 points.

Comment l’Ecosse a encore gagné dans des conditions de test

Il était clair dès le coup d’envoi que les conditions torrentielles auraient un impact, avec de l’eau de surface pulvérisée hors du terrain.

La Géorgie aurait pu marquer un but en contrebande alors que le tir d’Otar Kiteishvili dépassait le second poteau.

Mais en moins de six minutes, l’Ecosse a pris les devants. Le corner de John McGinn a été partiellement dégagé au premier poteau, avant de rouler au milieu de la zone où McGregor attendait pour frapper, tirant devant le gardien géorgien Giorgi Mamardashvili.

Titres de l’actualité de l’équipe d’Ecosse Billy Gilmour est entré dans l’équipe d’Ecosse, remplaçant Ryan Christie dans le seul changement du XI qui a gagné en Norvège samedi.

Il y a eu un contrôle VAR après le but – qui a finalement été autorisé – mais c’est la suspension du match quelques minutes plus tard qui a fait la une des journaux.

Après une heure et 40 minutes de chaos, le jeu a repris à 21h35 et l’Ecosse aurait pu doubler son avance peu après la reprise. L’effort d’Andy Robertson a été repoussé après une course de conduite, avant que Lyndon Dykes n’acquiesce un bel effort juste après le poteau.

Dans les cinq dernières minutes d’une première mi-temps prolongée, un McGinn non marqué a également envoyé une tête au-delà du poteau après un beau centre de Kieran Tierney, avant que McTominay ne voie son effort poussé autour du poteau par Mamardashvili.

Image:

L’Écossais Callum McGregor célèbre après avoir fait 1-0 contre la Géorgie





L’Ecosse a immédiatement doublé son avance lorsque la deuxième mi-temps a repris à 22h30. La longue passe de Tierney a été dégagée par la Géorgie, mais seulement jusqu’à McTominay qui attendait, qui a tiré une belle frappe dans le coin inférieur pour continuer son excellente forme internationale.

Les hôtes ont continué à créer des demi-occasions. McGregor a vu un effort de loin s’étendre, tout comme McTominay. Ryan Porteous aurait également dû avoir son nom sur la feuille de match, mais a dirigé sa tête au-dessus de la barre transversale.

La Géorgie a commencé à chercher un but alors que le temps approchait 90 minutes – et après 23 heures. A la 74e minute, le centre bas d’Otar Kakabadze est détourné par Angus Gunn, mais n’atterrit que jusqu’à Georges Mikautadze qui envoie sa frappe dans le côté du filet.

Le drame n’était pas fini. La Géorgie a reçu un penalty de dernière minute alors qu’Aaron Hickey a été pénalisé pour le handball à la suite d’un examen VAR. Le joueur vedette Kvaratskhelia l’a aligné mais dans un effort qui a incarné la soirée de son pays, il l’a projeté dans la foule qui se vide alors que l’Écosse est repartie avec trois points bien mérités.

Une Ecosse détrempée – en images !

Statistiques Opta – L’Ecosse à nouveau dans le doublé

L’Ecosse a remporté pour la première fois 10 matchs de qualification consécutifs (Euros + Coupe du monde), gardant huit feuilles blanches pendant cette série (matchs de barrage exclus).

La Géorgie a perdu un match de compétition pour la première fois depuis octobre 2021 contre la Grèce, après avoir été invaincue lors de ses 10 derniers matchs de ce type avant ce soir (W8 D2).

L’Ecosse a marqué au moins deux fois en quatre matches consécutifs pour la première fois depuis juin-septembre 1983.

L’Ecosse a remporté six matchs consécutifs à domicile avec Steve Clarke à la barre pour la première fois, leur plus sous un manager spécifique depuis une série de sept d’août 1995 à avril 1997 avec Craig Brown.

Et après?

Le prochain match de qualification écossais pour l’Euro 2024 se déroulera à Chypre le 8 septembre. Coup d’envoi à 19h45.