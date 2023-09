Écosse 1-3 Angleterre : notes des joueurs alors que Jude Bellingham brille et Phil Foden impressionne lors de la victoire des Trois Lions | Actualités footballistiques

ÉCOSSE

Angus Gunn – 6

Il n’a pas pu faire grand-chose contre les buts de l’Angleterre, mais a réalisé un bel arrêt lorsque le remplaçant Eberechi Eze lui a donné une meilleure chance en seconde période et a également refusé intelligemment Jude Bellingham à son premier poteau.

Ryan Porteous – 6

A produit une excellente défense dès le début pour empêcher Harry Kane de passer au but. Sinon occupé par Marcus Rashford sur le flanc gauche anglais.

Jack Hendry – 4

J’ai eu du mal à faire face à Kane et aux coureurs de chaque côté de lui. A réalisé un dégagement précoce important sur un centre de Kyle Walker, mais a été aspiré hors de position lors de la préparation du premier match de l’Angleterre, laissant Rashford libre au centre de la surface. Pauvre à partir de ce moment-là.

Kieran Tierney – 5

A défendu avec diligence mais a passé une grande partie du jeu à chasser les ombres. Réservé pour une faute sur Bukayo Saka après que son coéquipier d’Arsenal ait pris le dessus sur lui.

Aaron Hickey – 5

Comme Porteous, il a eu du mal à affronter le déchaîné Rashford, l’Angleterre trouvant beaucoup d’espace à ses côtés, notamment en première mi-temps. A profité de quelques incursions offensives en seconde période mais n’a pas vraiment été menaçant.

Billy Gilmour – 5

Exceptionnel la dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées, à l’Euro 2020, mais ont eu du mal à prendre pied dans le match cette fois-ci face au physique supérieur de Declan Rice, Kalvin Phillips et Jude Bellingham. Remplacé par Lyndon Dykes à l’heure de jeu.

Callum McGregor – 6

A travaillé sans relâche et a passé le ballon proprement, n’égarant que deux de ses 53 passes, mais, comme Gilmour, a eu du mal à contenir Rice, Phillips et Bellingham.

Andrew Robertson – 4

Une erreur inhabituelle pour le deuxième but de l’Angleterre, offrant le ballon à Bellingham dans la surface écossaise alors qu’il aurait dû le dégager. Il a tenté de racheter cette erreur avec un centre pour forcer le but de Harry Maguire, mais a ensuite perdu Kane pour le troisième but de l’Angleterre.

Image:

Andrew Robertson montre son abattement à Hampden Park





John McGinn – 5

Un personnage périphérique pendant une grande partie du jeu. A produit la passe pour libérer Robertson dans la préparation du but écossais, puis a raté une occasion d’égaliser lorsqu’il s’est dirigé vers le centre de l’arrière latéral de Liverpool peu de temps après.

Scott McTominay – 5

N’a jamais menacé de poursuivre sa récente série de buts sous le maillot écossais, sans réussir à enregistrer un seul tir. Mieux en seconde période et a contribué au but écossais, sa passe trouvant John McGinn pour libérer Robertson, mais bien en dessous de son meilleur total.

Che Adams – 4

Nourris de restes en première mi-temps, touchant à peine le ballon, et la seconde mi-temps a apporté la même chose avant qu’il ne soit remplacé par Ryan Christie.

Image:

Che Adams se lance de la tête contre Kalvin Phillips





ABONNÉS

Ryan Christie – 6

A eu un impact positif, son introduction coïncidant avec la meilleure période du match pour l’Écosse, mais a été trop facilement transformé par Bellingham lors de la préparation du troisième match de l’Angleterre.

Dykes de Lyndon – 6

J’ai essayé de faire bouger les choses, mais j’ai eu du mal à avoir un grand impact.

Stuart Armstrong – 6

A remplacé Tierney tardivement.

Lewis Ferguson-6

Introduit à la place de McGinn.

Nathan Patterson – 6

Compte tenu des dernières minutes à la place de Hickey.

Ryan Jack – 6

A remplacé McGregor aux côtés de Patterson.

ANGLETERRE

Aaron Ramsdale – 6

Ayant eu l’occasion d’impressionner à la place de Jordan Pickford, mais n’avait pas grand-chose à faire pour la plupart. Impuissant à empêcher le but de Maguire. A bien passé le ballon.

Kyle Walker – 8

Il a chargé avec confiance après sa performance de joueur du match contre l’Ukraine et a presque trouvé à nouveau le filet, lançant un effort angulaire de quelques mètres de large au début, puis voyant un autre tir croisé retourné par Phil Foden pour le premier match. A également produit de belles passes.

Lewis Dunk-8

Une sélection surprise au cœur de la défense mais qui a impressionné seulement lors de sa deuxième apparition en Angleterre – et sa première en cinq ans. A utilisé le ballon intelligemment et a dominé aériennement. A également produit un excellent bloc pour refuser Hickey en seconde période.

Marc Guéhi – 7

Une belle performance du joueur de 23 ans avant son retrait à la mi-temps pour Maguire avec un possible coup. J’ai eu peu de problèmes avec Che Adams et semblait à l’aise avec le ballon.

Kieran Trippier – 7

Il n’a pas avancé autant que Walker du côté opposé, mais il semblait assuré à la fois en possession et en défense. Une solide performance de l’arrière latéral de Newcastle.

Declan Riz – 7

Un affichage assuré en hors de possession. Rice était occupée défensivement et a nourri Bellingham dans la préparation du troisième but de l’Angleterre.

Kalvin Phillips – 7

Un premier début de saison pour un joueur qui continue d’être apprécié par Southgate – voire par son club. Réservé pour un défi téméraire en première mi-temps, mais a montré sa qualité avec le ballon, en passant le ballon efficacement et en aidant l’Angleterre à contrôler le match.

Jude Bellingham – 9

Il a pris son but de manière clinique – sans surprise après son début de carrière au Real Madrid – et a montré sa classe tout au long, savourant son rôle de milieu de terrain avancé et préparant brillamment le troisième but de l’Angleterre pour Kane avec un superbe virage et une course. Une prestation exceptionnelle.

Image:

Jude Bellingham célèbre après avoir marqué le deuxième but de l’Angleterre





Marcus Rashford – 8

Sa vitesse et ses mouvements ont causé des problèmes à l’Écosse dès le début, car il se plaçait à plusieurs reprises derrière leur défense. A lancé Foden pour une première chance, puis a participé au premier match de son coéquipier, trouvant intelligemment Walker sur le ballon de Bellingham.

Phil Foden – 8

Southgate estime que son avenir réside dans les trois premiers de l’Angleterre plutôt que dans le milieu de terrain et cette performance a montré pourquoi. A marqué le premier but avec brio, détournant l’effort de Walker devant Gunn, puis a produit un méchant centre avant le deuxième.

Harry Kane – 8

A lié le jeu efficacement et, après une soirée frustrante devant le but, a superbement pris le troisième après l’excellent virage et la passe de Bellingham, enterrant une finition basse dans le coin le plus éloigné.

Image:

Harry Kane a marqué le troisième but de l’Angleterre grâce à la passe de Bellingham





ABONNÉS

Harry Maguire – 4

Ses premières touches ont été ironiquement acclamées par les supporters locaux après son introduction pour Guehi et son calamiteux but contre son camp ne fera qu’ajouter au sentiment que ses jours dans cette équipe d’Angleterre devraient être comptés.

Bukayo Saka-7

Une belle apparition de l’homme d’Arsenal, dont la course directe a causé des problèmes à l’Écosse.

Ebéréchi Eze – 6

Il aurait dû enterrer sa chance lorsqu’il a été marqué au but par Walker peu de temps après son introduction.

Callum Wilson – 6

Compte tenu des dernières minutes à la place de Kane.

Conor Gallagher-6

A remplacé le joueur du match Bellingham tardivement.