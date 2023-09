Ecosse 1-3 Angleterre : match amical international de football – réaction en direct

il y a 4 mois 16h59 HAE Au début de la décennieJude Bellingham gagnait 145 £ par semaine. Pourquoi Jude Bellingham est déjà sur le radar des grandes puissances du football En savoir plus



il y a 19 mois 16h45 HAE « La différence pour Maguire avec l’Angleterre par opposition à United, c’est qu’il a de solides réalisations derrière lui », écrit Philip. « Il a marqué contre son camp et les supporters anglais avaient son coin – ‘Harry Maguire, il gagne 3-1’. » Je pensais qu’il était généralement très bon pour United lors de ses deux premières saisons, même si même à ce moment-là, il n’a jamais été un favori du public.



il y a 20 min 16h44 HAE Pendant les trois quarts du match, L’Angleterre a joué avec autorité, dynamisme et juste ce qu’il fallait d’arrogance. Phil Foden et l’excellent Jude Bellingham les ont mis 2-0 à la mi-temps et, bien qu’ils se soient égarés au début de la seconde période, le malheureux but contre son camp de Harry Maguire les a remis au point. Bellingham a rapidement fait le troisième pour Harry Kane, et c’était tout. L’Écosse ne s’est pas rendu justice. Ils étaient sans doute trop doux jusqu’à ce qu’ils s’inclinent 2-0, et Andy Robertson a commis une horrible erreur pour le but de Bellingham. C’était juste une mauvaise nuit.



il y a 24 mois 16h39 HAE À temps plein : Écosse 1-3 Angleterre Pipi, pipi ! Nous en sommes venus à faire l’éloge de la plus ancienne rivalité du football international ; hélas, l’Angleterre a décidé de l’enterrer. Leur victoire catégorique a rappelé que le monde du football a changé et que l’Angleterre est désormais dans une ligue différente de l’Écosse (malgré la Ligue des Nations).



il y a 28 mois 16h36 HAE 90+2 minutes « Le moment le plus émouvant du documentaire de Graham Taylor, The Impossible Job, a été lorsqu’il se tourne vers la foule qui se presse autour de John Barnes et leur rappelle que ce sont des êtres humains sur le terrain », explique Tom Atkins. « Taylor n’était pas un bon manager anglais mais c’était un homme bon. Southgate, qui fait un travail raisonnable dans les deux domaines, aurait intérêt à le rappeler à certaines personnes. Ouais, c’est allé beaucoup trop loin maintenant. Cela dure à peu près depuis l’Euro 2021 (quand il était dans l’équipe du tournoi).



il y a 29 mois 16h35 HAE 90+1 minutes Trois minutes de temps additionnel.



il y a 30 mois 16h34 HAE 90 minutes « Je m’en tiens à ce que j’ai dit après le tirage au sort de ce week-end : l’Angleterre ira bien », déclare Simon McMahon. « Rappel de la réalité pour l’Écosse ce soir, même si la qualification pour une deuxième finale consécutive de l’Euro est presque garantie. Et ce sera plus simple que la dernière fois, qui a produit l’une des meilleures interviews d’après-match de tous les temps de Ryan Christie.



il y a 30 mois 16h33 HAE 89 minutes : remplacement de l’Écosse x2 Nathan Patterson et Ryan Jack remplacent Aaron Hickey et Callum McGregor.



il y a 31 mois 16h33 HAE 88 minutes Il peut être difficile de contextualiser une dialectique amicale/mêlée/hégélienne, mais pour le moment, cela ressemble à l’une des meilleures performances de l’Angleterre sous Gareth Southgate. L’évolution de Bellingham en un véritable milieu de terrain offensif, et pas seulement en un n°8 dominant, leur donne une chance encore plus grande de remporter l’Euro 2024.



il y a 35 min 16h29 HAE 85 minutes Bellingham était terriblement bon. Il pourrait – et je ne saurais trop insister sur le mot « pourrait » – devenir le plus grand joueur anglais de tous les temps ; il est si bon et, surtout, il semble avoir le tempérament nécessaire pour faire tout ce qu’il faut pour dominer le football mondial au cours des 10 à 15 prochaines années.



il y a 35 min 16h29 HAE 84 minutes : Double remplacement pour l’Angleterre Callum Wilson et Conor Gallagher remplacent Harry Kane, qui donne le brassard à Harry Maguire, et Jude Bellingham.



il y a 38 mois 16h26 HAE 82 minutes : Double remplacement pour l’Écosse Lewis Ferguson et Stuart Armstrong remplacent Kieran Tierney et John McGinn.



il y a 38 mois 16h26 HAE Bellingham, qui a été magnifique, a marqué le but. Il s’est éloigné de Christie, à 30 mètres du but, a attiré Tierney et a glissé une passe déguisée à Kane dans la surface. Kane s’est trompé du côté de Robertson, a touché le ballon et a terminé de manière experte avec son pied gauche. C’est un très bon objectif.



il y a 39 mois 16h24 HAE BUT! Ecosse 1-3 Angleterre (Kane 81) Harry Kane règle le match avec un superbe but. Harry Kane, de l’Angleterre, marque son troisième but. Photographie : Russell Cheyne/Reuters

il y a 39 mois 16h24 HAE 80 minutes Maguire est toujours acclamé à chaque fois qu’il récupère le ballon. Sa force mentale, pour supporter ce niveau de ridicule tout en jouant à un niveau décent, est assez remarquable. Je sais que je ne tiendrais pas cinq minutes, encore moins deux ou trois ans. Le niveau d’abus qu’il a subi depuis l’Euro 2021 est scandaleux.

il y a 41 mois 16h23 HAE 79 minutes Le bon centre de Rice est détourné par Hickey, avec Kane attendant derrière lui. L’Angleterre a repris le contrôle du match. Hormis une période de 20 minutes après la mi-temps où ils sont devenus un peu complaisants, ils ont été extrêmement bons ce soir.

il y a 42 mois 16h22 HAE 78 minutes Le dernier joueur anglais à avoir remporté le Ballon d’Or était Michael Owen en 2001. Utilisez ce fait lors de dîners tant que vous le pouvez, car Jude Bellingham le rendra bientôt obsolète.



il y a 43 mois 16h21 HAE 76 minutes Tierney est réservé pour avoir retiré Saka.



il y a 44 mois 16h19 HAE 75 minutes Ce but écossais a réveillé l’Angleterre. Bellingham slalome élégamment devant trois joueurs comme si c’était la chose la plus évidente au monde, puis décoche un tir bas du pied gauche qui prend une légère déviation et est repoussé par Gunn au premier poteau.



il y a 46 mois 16h18 HAE 74 min : Kane voit un but refusé C’était une faute évidente, une poussée sur Tierney, même s’il a terminé avec insistance.



il y a 47 mois 16h17 HAE 73 min : Bel arrêt de Gunn ! Eze marque presque immédiatement. Walker, dans sa propre moitié de terrain, a réussi une superbe passe plate au-dessus de la défense écossaise. Eze l’a contrôlé majestueusement pendant la course, mais Gunn s’est envolé de sa ligne pour bloquer le tir.

Mis à jour à 16h18 HAE

il y a 48 min 16h15 HAE 72 minutes : Double remplacement pour l’Angleterre Ebere Eze et Bukayo Saka remplacent Marcus Rashford et Phil Foden, qui ont été extrêmement bons en première mi-temps et un peu flous en seconde.



il y a 49 mois 16h15 HAE 71 min : Chance pour l’Écosse ! Un centre brillant de Robertson est dirigé par McGinn au premier poteau. En fait, les rediffusions montrent que McGinn a mal chronométré sa tête baissée, le ballon frappant son épaule et volant large.



il y a 51 min 16h13 HAE 69 minutes Le centre de Robertson est dirigé vers le but et large par les Dykes qui s’étirent. Hampden a repris vie.



il y a 51 min 16h13 HAE L’année du pauvre Harry Maguire empire. L’Écosse s’est brisée rapidement après avoir dépassé le centre de Bellingham, avec Robertson sur l’aile droite pour une raison quelconque. Il s’est éloigné de Trippier, dans la surface, et a glissé un centre bas du pied droit qui a été transformé dans son propre filet par Maguire au premier poteau. Il a dû chercher le ballon, mais ce faisant, il a pris Ramsdale à contre-pied.

Mis à jour à 16h14 HAE

il y a 53 min 16h11 HAE BUT! Écosse 1-2 Angleterre (Maguire 67 og) L’Ecosse est de retour ! Maguire marque un but contre son camp. Photographie : Carl Recine/Reuters

Mis à jour à 16h15 HAE

il y a 53 min 16h11 HAE 67 minutes Bellingham dépasse un centre qui passe au-dessus de la barre. L’Angleterre manque de concentration en attaque depuis la mi-temps.



il y a 54 min 16h09 HAE 65 minutes Hickey joue un joli va-et-vient avec McGinn, déplace le ballon sur son pied gauche et décoche un tir qui est bien bloqué par le Dunk qui s’étire. Il a également réalisé un très bon match.