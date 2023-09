Écosse 1-3 Angleterre : analyse alors que Lewis Dunk montre pourquoi le temps devrait être écoulé pour Harry Maguire et Phil Foden excelle | Actualités footballistiques

Un Dunk sans faute fait grande impression

Le temps d’Harry Maguire en tant que titulaire automatique sous Gareth Southgate est-il écoulé ? Ça devrait être. Comme Southgate l’a mentionné, il a parfois été un colosse pour son pays, mais son époque semble être le premier choix.

Non pas à cause du but contre son camp malheureux mais bâclé qui a presque changé le teint de ce qui fut une soirée impressionnante pour l’Angleterre, mais à cause de l’homme qui jouait à ses côtés en seconde période. C’était Lewis Dunk qui ressemblait au défenseur standard international – dès sa deuxième apparition.

Son évolution à Brighton, d’abord sous Graham Potter puis Roberto De Zerbi, a été remarquable. Il a toujours été considéré comme un défenseur central un peu meurtri, excellent pour défendre sa surface et pas grand-chose d’autre. Mais regardez-le maintenant, il joue sur la grande scène, comme s’il y jouait depuis 10 ans.

A l’aise avec le ballon et progressiste dans ses passes au point qu’aucun joueur de Premier League n’a réalisé de passes plus réussies que lui la saison dernière, il a transféré sa forme de Brighton sur la scène internationale.

Ses passes ont été courageuses et nettes sous la pression, mais c’est le pain et le beurre en défense qui l’ont fait se démarquer, le joueur de 31 ans réalisant deux dégagements de la tête très importants en première mi-temps avant de refuser à Aaron Hickey avec un bloc parfaitement chronométré et courageux. 65 minutes.

Il a donné à Southgate un énorme mal de tête. Il ne peut tout simplement pas être abandonné après une prestation sans faute dans un environnement extrêmement compétitif. Ce n’était pas Gibraltar chez moi. Occasion saisie. Dunk mérite de garder le maillot.

Lewis Jones

Bellingham est tellement bon – même l’Écosse l’aime bien !

Il y a eu des applaudissements polis autour de Hampden Park pour Jude Bellingham alors qu’il quittait le terrain.

Applaudissements. Pour un joueur anglais. De la part d’un public écossais. Voilà à quel point il était bon.

Avec un but et une passe décisive, Bellingham a montré qu’il était dans une classe à part. Il a été le meilleur joueur sur le terrain toute la soirée.

Pour sa passe décisive, son rythme électrique, sa victoire sur les défenseurs écossais et son ballon précis qui a repéré Harry Kane, c’était le calme incarné.

Rob Dorsett

Un rappel de ce qui va arriver pour l’Écosse

Premier de son groupe pour le Championnat d’Europe avec cinq victoires sur cinq et face à une équipe d’Angleterre qui a fait match nul contre l’Ukraine samedi, Steve Clarke a évoqué avant le match son désir de voir à quel point son équipe avait réduit l’écart sur ses rivaux.

Mais ils n’ont pas réussi à impressionner devant une armée tartan en attente alors que l’Angleterre leur a montré le genre de test auquel ils seront sûrement confrontés en Allemagne l’été prochain.

Leur place à l’Euro 2024 est sur le point d’être assurée avec de récentes victoires contre la Norvège et l’Espagne, ce qui donne aux Écossais la conviction qu’ils peuvent faire bonne impression sur la grande scène.

L’Écosse est en hausse, personne ne peut le nier, mais la démonstration inspirée de Jude Bellingham a permis à l’Angleterre de conserver le droit de se vanter pour le moment.

Alison Conroy

Foden donne une justification à Southgate

Gareth Southgate a eu un sourire ironique lorsqu’on lui a posé des questions sur la performance de Phil Foden après le match. « Je suis content pour lui plus que tout », a-t-il déclaré. Mais après tout le débat autour de sa meilleure position, le manager a également eu une justification.

Southgate, suite à ses commentaires remettant en question l’aptitude de Foden à jouer au centre avant le match, a déployé le joueur de 23 ans là où il le considère comme le plus efficace – sur le côté droit. À partir de là, il a réalisé l’une de ses meilleures performances en Angleterre.

Comme toujours, il avait le droit de dériver vers les zones centrales, tout comme il l’a fait pour son but, lorsqu’un jeu de jambes agile lui a permis de détourner le tir croisé de Kyle Walker dans le filet. Mais il a également infligé des dégâts sur les flancs, notamment avec le méchant centre qui a mené au deuxième.

Southgate avait expliqué que sa préférence pour l’utiliser sur les flancs était en partie due aux exigences défensives de la position n°10, il était donc également remarquable de l’entendre louer son travail à cet égard. « Il a fait du très bon travail pour nous sans le ballon », a-t-il déclaré.

Peut-être qu’il y a un avenir pour Foden au niveau central, après tout. Pour l’instant, cependant, il semble peu de raisons de le déplacer. Pas quand il peut jouer ainsi depuis la droite – et pas quand l’Angleterre a déjà Bellingham qui se déchaîne au milieu avec un effet aussi dévastateur.

Nick Wright