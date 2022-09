Selon les économistes, le soulagement de l’inflation récemment annoncé par le gouvernement fédéral pour les Canadiens à faible revenu grâce au remboursement de la TPS s’avère une meilleure politique que certains des paiements en espèces émis par les provinces.

Après des mois de pression politique croissante de la part du NPD pour aider les Canadiens à revenu faible et modeste confrontés à la hausse du coût de la vie, le gouvernement fédéral a officiellement annoncé mardi qu’il doublerait le remboursement de la TPS pendant six mois.

Le premier ministre Justin Trudeau a également annoncé que le gouvernement fédéral élargirait l’admissibilité au supplément unique de 500 $ pour l’Allocation canadienne pour le logement disponible pour les locataires.

Les deux faisaient partie d’une liste de mesures que le gouvernement avait l’intention de révéler la semaine dernière, mais l’annonce a été retardée après la mort de la reine Elizabeth II.

Michael Smart, professeur d’économie à l’Université de Toronto et codirecteur du projet Finances of the Nation, a déclaré qu’il était logique d’augmenter le remboursement de la TPS pour refléter l’inflation.

“Si nous avons promis aux gens dans le passé que nous allions leur apporter un soutien, ce montant que nous promettons devrait être ajusté en fonction de l’inflation”, a déclaré Smart.

Le gouvernement fédéral indexe les prestations en fonction de l’inflation, mais en raison d’un décalage dans la façon dont cela est calculé, les prestations en 2022 augmenteront de 2,4 %, bien en deçà du taux d’inflation actuel. En juillet, le taux d’inflation d’une année à l’autre était de 7,6 %.

Cet ajustement ponctuel fournit une solution temporaire, a déclaré Smart, mais un changement permanent dans la façon dont l’indexation est calculée est nécessaire.

“Il devrait y avoir un ajustement permanent de la formule (pour) la rendre plus réactive à l’inflation d’année en année qu’elle ne l’est actuellement”, a-t-il déclaré.

Le remboursement de la TPS est une prestation sous condition de ressources qui est progressivement supprimée en fonction du revenu et de la composition de la famille. Par exemple, le rabais est entièrement éliminé pour une personne sans enfant qui gagne environ 49 200 $ par année, et à environ 58 500 $ pour un couple avec deux enfants.

Les bénéficiaires actuels de la remise peuvent s’attendre à recevoir un paiement forfaitaire avant la fin de l’année.

Lindsay Tedds, professeur agrégé d’économie à l’Université de Calgary, a déclaré que même si le nouvel allégement n’est pas mal ciblé, il est mal choisi, étant donné que les gens ne recevront l’aide que plus tard cette année.

“Cela n’aide pas les gens en temps réel à payer leurs factures”, a déclaré Tedds.

L’allégement de l’inflation a été annoncé par l’ancien directeur parlementaire du budget, Kevin Page, qui a déclaré plus tôt cette année que le gouvernement fédéral ferait face à une pression croissante à l’automne pour aider les Canadiens à faible revenu.

Cependant, le gouvernement fédéral est loin d’être le seul gouvernement à succomber à cette pression politique. Presque tous les gouvernements provinciaux ont mis en place des politiques qui envoient de l’aide aux Canadiens aux prises avec une inflation historiquement élevée.

La Saskatchewan donne 500 $ à tous les résidents adultes, par exemple, tandis que d’autres provinces ont envoyé de l’argent aux résidents en dessous d’un certain seuil de revenu. En Ontario et en Alberta, les taxes sur l’essence ont été temporairement réduites.

Les économistes mettent souvent en garde contre le fait de fournir des paiements directs aux personnes dans un contexte d’inflation élevée, en particulier lorsqu’ils sont envoyés sans discernement, par crainte que cela ne se traduise par des prix encore plus élevés.

Tedds a déclaré que tout type de soutien devrait viser à maintenir les niveaux de consommation des Canadiens à faible revenu plutôt que d’alimenter une consommation plus élevée.

« (Le remboursement de la TPS) est destiné aux personnes à faible revenu, qui sont probablement les plus incapables de puiser dans leurs économies ou d’autres choses pour payer ces coûts accrus. Il est donc peu probable que cela alimente l’inflation », a-t-elle déclaré.

Smart a déclaré que certaines des mesures introduites par les provinces ont été motivées par des raisons politiques plutôt qu’économiques.

“Il n’est pas nécessaire de distribuer des chèques en espèces aux Canadiens de la classe moyenne”, a-t-il déclaré.

Smart a déclaré que donner de l’argent aux gens et augmenter le déficit serait contre-productif alors que la Banque du Canada s’efforce de réduire l’inflation en augmentant les taux d’intérêt.

Alors que les revenus du gouvernement augmentent, les gouvernements devraient résister à l’envie de renvoyer cet argent aux gens, a-t-il déclaré.

« Nous supportons tous le poids de l’inflation. Et c’est malheureux, mais ce que le gouvernement — ce que nous devons tous faire maintenant, c’est nous concentrer sur la réduction de l’inflation.

—Nojoud Al Mallees, La Presse Canadienne

Politique Fédéraleinflationtaxes