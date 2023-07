Économiste : la hausse des taux approche et le but « est de blesser les gens »

On s’attend à ce que la Banque du Canada augmente à nouveau ses taux d’intérêt cette semaine et cet économiste avertit que c’est la « nouvelle orthodoxie » alors que les banquiers centraux tentent d’éradiquer l’inflation.

« Le but de ces hausses de taux est de nuire aux gens », a déclaré mardi Armine Yalnizyan, économiste principale du Centre canadien de politiques alternatives, à CTV News Channel. « Donc, vous arrêterez de dépenser et cela refroidira l’économie. »

L’annonce des taux d’intérêt est prévue pour demain et intervient un peu plus d’un mois après que la banque centrale a relevé son taux directeur d’un quart de point de pourcentage.

Yalnizyan dit que la stratégie est une « tradition séculaire » sur la façon dont les banquiers « lutte contre l’inflation », mais pense également que c’est une convention qui commence à être remise en question car les hausses de taux agressives ne parviennent pas à ralentir l’économie.

« Tout le monde prédisait maintenant une récession », a expliqué Yalnizyan. « Et pourtant, l’économie de personne n’a commencé à faiblir. »

Cependant, la série de hausses agressives semble pousser de nombreux consommateurs au bord du gouffre, car les taux d’intérêt plus élevés et l’augmentation du coût de la vie ont pesé sur les budgets et plus de la moitié des Canadiens affirment qu’ils sont à 200 $ de ne pas pouvoir payer leurs factures.

Yalnizyan a averti que le message de la Banque du Canada est que « les coups continueront jusqu’à ce que le moral s’améliore… Nous continuerons à augmenter ces taux jusqu’à ce que vous cessiez de dépenser ».

